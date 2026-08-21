Interior compensará a los agentes en Ceuta por su labor en la crisis migratoria

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Madrid, 21 ago (EFE).- El Ministerio del Interior compensará económicamente a los policías y guardias civiles que están realizando su labor en Ceuta en la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes de los pasados 30 y 31 de julio.

Así lo han asegurado a EFE fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, que han confirmado la decisión de otorgar esa gratificación.

La cuantía de esa compensación se decidirá cuando acabe la emergencia, han precisado las mismas fuentes.

Sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles llevan días reclamando una partida económica que compense el aumento de la carga de trabajo que ha supuesto esta crisis, tanto para las plantillas de los dos cuerpos en Ceuta como para los agentes que se han desplazado para reforzarlas.

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Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha exigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, una compensación similar para los efectivos de las fuerzas armadas desplegados en la ciudad autónoma.

"Los militares han desempeñado y desempeñan un papel esencial en la defensa de la integridad territorial, el control de fronteras y el apoyo a las instituciones del Estado en Ceuta. Su trabajo se realiza en condiciones de elevada exigencia operativa, lejos de sus unidades de origen en muchos casos y con el mismo espíritu de servicio que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad", subraya AUME en un comunicado. EFE

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