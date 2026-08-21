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Enzo Alves y Tunkara encabezan a España sub-18 en el minitorneo de El Albir

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Madrid, 21 ago (EFE).- Enzo Alves, hijo del exjugador del Real Madrid Marcelo, y Ebrima Tunkara lideran la selección española sub-18 que disputará a partir del próximo martes un minitorneo internacional en El Albir, en el que se enfrentará a Arabia Saudí, Uzbekistán y Uruguay.

La selección española sub-18, formada por jugadores de la generación de 2009 y dirigida por David García Cubillo, se concentrará el próximo lunes 24 de agosto en Alfaz del Pi y disputará sus tres encuentros en el Albir Garden.

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El primer compromiso será el martes 25 de agosto ante Arabia Saudí; el segundo, el jueves 27 frente a Uzbekistán; y cerrará el torneo el sábado 29 contra Uruguay, según informó la Real Federación Española (RFEF) este viernes.

Enzo Alves, delantero del Real Madrid, ha marcado nueve goles y ha dado una asistencia durante el ciclo de la selección española sub-17, mientras que Ebrima Tunkara, centrocampista del Barcelona, suma siete tantos y ocho asistencias. Ambos han formado una de las parejas más productivas del combinado nacional y fueron protagonistas en el Torneo Internacional de Algarve, donde Enzo firmó un doblete en la goleada por 7-0 ante Finlandia.

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El técnico ha convocado a 25 futbolistas para esta concentración, una generación que afrontará este mismo año el Mundial sub-17 que se celebrará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

- Convocatoria:

Porteros: Darlington Chichoro (Athletic Club), Diego Piqueras (Club Atlético de Madrid) y Guille Ponce (Real Madrid CF).

Defensas: Arnau Cases (Espanyol), Raúl Expósito, Jordi Pesquer, Sergi Mayans (Barcelona), Iker Herrera (Valencia), Mario Díaz (Sevilla), Juanma Borrero (CD Roda), Mikel Urrestarazu (CD Basconia) y Óscar Parejo (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Mateo Sobral (Celta), Cherif Fofana, Marco David Company, Bryan Bugarín (Real Madrid), Serigne Ndiaye (Villarreal), Ian Mencía (Atlético de Madrid), Mauro Valeiro (Deportivo), Ebrima Tunkara (Barcelona) y Marc Martínez (Valencia).

Delanteros: Abdou Kemo (Atlético de Madrid), Adrián Vivó (Villarreal), Christian Imga (CD Basconia), Santi del Pino, Enzo Alves, Yeremaiah Ramos (Real Madrid) y Roberto Tomás (Barcelona). EFE

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