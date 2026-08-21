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El PP pide que los ministros aclaren en el Congreso "la verdad" sobre lo sucedido en Ceuta

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Madrid, 21 ago (EFE).- El Partido Popular ha pedido este viernes que los ocho ministros que comparecerán los próximos días en el Congreso expliquen "con rotundidad y con claridad" la verdad sobre la "invasión" que sufrió Ceuta a finales de julio.

"La próxima semana empieza la hora de la verdad", ha afirmado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del partido, Carmen Fúnez, a través de un vídeo distribuido a los medios.

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Fúnez ha recordado que serán ocho los ministros que tendrán que comparecer en las distintas comisiones convocadas para abordar la crisis migratoria en Ceuta y explicar qué ha ocurrido y cómo el Gobierno de Pedro Sánchez está gestionando la crisis.

Las comparecencias comienzan el martes con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jueves será el turno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y de la titular de Sanidad, Mónica García.

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El viernes comparecerán los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y Migraciones, Elma Saiz. Y el lunes de la semana siguiente las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Igualdad, Ana Redondo.

La portavoz popular ha afirmado que tres semanas después de la "invasión" que sufrió Ceuta, por el cruce irregular de más de 80.000 personas, hoy son miles las familias de ceutíes que siguen sufriendo las consecuencias, ante un Gobierno de España que está "olvidando a los ceutíes".

Por ello, ha advertido, el PP no va a permitir que el Gobierno dé "medias mentiras" ni "ningún tipo de excusas".

"Queremos la verdad completa", ha insistido Fúnez, quien ha detallado que el Ejecutivo tiene que explicar si sabía que esta situación se podía llegar a dar y qué es lo que hicieron y lo que no para que se produjera el cruce.

La vicesecretaria popular ha explicado que el PP exigirá en la Diputación Permanente de la próxima semana que el presidente del Gobierno dé explicaciones sobre lo sucedido ante el Pleno del Congreso de los Diputados y "ponga la cara" ante "uno de los problemas más críticos" que ha vivido España en los últimos años.

En Ceuta, ha agregado, se ha cumplido "el patrón del sanchismo", que es no reconocer que hay un problema, llegar tarde a la solución e intentar derivar las consecuencias al resto de administraciones públicas. EFE

(vídeo)

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