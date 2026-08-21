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El Gobierno valenciano pide apoyo de la UME y eleva la alerta por el incendio de Segorbe

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Castelló, 21 ago (EFE).- El servicio de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha solicitado el apoyo de la UME para la extinción del incendio de Segorbe (Castellón) y ha establecido la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales, que implica una potencial afectación grave a la población o bienes naturales.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciado la movilización del tercer batallón de la UME, con sede en Bétera (Valencia).

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El incendio, originado este jueves alrededor de las 19:40 horas por un rayo, continúa activo tras arrasar 133 hectáreas y tiene al menos tres frentes con difícil orografía.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha informado de la última hora de las labores de extinción en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ha establecido en el municipio de Gátova.

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Según ha asegurado, todos los medios de los consorcios de Valencia y Castellón han estado trabajando toda la noche "en unas condiciones bastante complicadas" debido a la dificultad para acceder a la zona.

Esta mañana, ha señalado, se han incorporado los medios aéreos y la situación actual es "bastante mejor que la de ayer".

La superficie quemada es de alrededor de las 133 hectáreas (todas en el término municipal de Segorbe), el incendio tiene actualmente un perímetro de unos 7,8 kilómetros y la situación está "lejos de estar controlada", ha lamentado Lasheras.

El director técnico de la extinción, Pablo Vila, ha indicado que ayer se produjeron incendios simultáneos causados por rayos, lo que "exige a todo el operativo que estemos a tope", ha añadido.

En este incendio, ha señalado, están actuando de manera coordinada el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y el de Valencia, la Generalitat y algún medio del ministerio.

En cuanto a la cifra de medios, ha explicado que están trabajando 30 terrestres y 17 aéreos.

Respecto a los puntos calientes o más peligrosos, se ha referido a un barranco encendido que se dirige hacia el Pico del Águila, de muy difícil acceso y con mucho humo; y unos riscos altos entre Gátova y Segorbe, en los que es imposible acceder por medios terrestres por la orografía complicada y donde se trabaja solo con medios aéreos.

La tercera prioridad de ataque es lo que se denomina "cola" del incendio, ya que "hay una reproducción bastante seria en estos momentos y estamos focalizados en retenerla", ha dicho Vila.

El municipio de Gátova está "bastante protegido porque el viento no empuja el potencial de crecimiento hacia allí y además está protegido por bancales cultivados que benefician que la población esté ahora relativamente segura".

A mediodía, las condiciones meteorológicas pueden ir a peor, pero "tenemos una estrategia teniendo en cuenta esas condiciones". La vegetación está muy seca y las temperaturas son altas, ha explicado, lo que hace que las condiciones sean en general "malas", pero el viento se va a mantener estable esta tarde. EFE

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