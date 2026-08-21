El Gobierno cree factible el traslado de 500 niñas a la Península "en pocas semanas"

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Madrid, 21 ago (EFE).- El secretario de Estado Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha considerado "factible" llevar a cabo "en un plazo de pocas semanas" el traslado de 500 niñas migrantes no acompañadas desde Ceuta a la Península y, para ello, confía en la "voluntad" del Gobierno de la ciudad autónoma.

Lo ha dicho en declaraciones a RNE, en las que ha cifrado en 1.400 los menores que están pernoctando en los recursos de la ciudad autónoma, pero ha asegurado que "efectivamente, hay muchos más en la calle, aún sin reseña ni afiliación".

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Así, ha reconocido que hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque piensan que van a ser devueltos y otros escondidos en casas de familiares o conocidos, fundamentalmente niñas, que podrían haber llegado antes del "salto migratorio" del pasado día 30 de julio.

Por tanto -ha subrayado- "en el campo de la infancia estamos en una situación de absoluta anormalidad", que hay que solventar "de manera urgente" con medidas, entre ellas, el traslado de 500 niñas a la Península.

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"Creo que es factible decir que si nos arremangamos todos somos capaces en un plazo de pocas semanas tener estas niñas en recursos especializados", ha señalado Pérez Correa, quien ha asegurado que desde el operativo del Estado "lo podemos hacer".

"Solo falta la voluntad de Ceuta, que yo sí creo, por lo que hemos hablado con la ciudad, con su área de menores, con su consejero de Presidencia. Es una opción de las que de las que tenemos encima de la mesa", ha incidido.

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Pérez Correa ha restado importancia a las declaraciones del presidente de Ceuta, Jesús Vivas, en las que aseguraba no tener constancia de ese traslado, que ha circunscrito al contexto político, y ha afirmado que su Departamento lleva desde esta semana trabajando en ello con las autoridades de Ceuta.

"Puedo asegurar que ha sido trasladada esa propuesta no solo a consejeros del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente", ha indicado el secretario de Estado, que ha considerado que lo que quiere decir Vivas es que "no tiene una propuesta concreta".

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"Si lo que quiere el Gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener porque vamos a concretar incluso el expediente individualizado de cada niña en la que ya está trabajando la ciudad, porque obviamente hay una situación de hacinamiento, de recursos saturados, que es un peligro, especialmente para las niñas", ha recalcado. EFE