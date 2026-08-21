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Dumfries: "Para cualquiera es un sueño jugar en el Real Madrid"

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Madrid, 21 ago (EFE).- El defensa neerlandés Denzel Dumfries declaró este viernes que "para cualquiera es un sueño jugar en el Real Madrid" durante su acto oficial de bienvenida con el club blanco, celebrado en las oficinas de la entidad en su ciudad deportiva.

"Para cualquiera es un sueño jugar en el Real Madrid, y estar aquí es una gran responsabilidad, por supuesto, porque tenemos unos objetivos. Estoy muy orgulloso y contento y preparado para empezar", comenzó, en los micrófonos de Real Madrid TV.

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Dumfries fue presentado un día antes del primer encuentro oficial del equipo blanco esta temporada, su debut en LaLiga EA Sports contra el Espanyol en el RCDE Stadium (sábado, 22 de agosto, 21.30 horas CEST), correspondiente a la segunda jornada del torneo.

"El primer partido siempre es muy importante. Vamos a ir allí a ganar, por supuesto. Estoy contento de hacer mi debut en LaLiga. Tenemos ganas del partido y de empezar nuestro camino con todos", apuntó.

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En la Ciudad Real Madrid, Dumfries firmó su contrato, que le liga al club durante cuatro temporadas, junto al presidente de la entidad, Florentino Pérez.

En el acto también estuvo presente José Martínez 'Pirri', presidente de honor del club blanco. Después de la firma, el neerlandés recibió una réplica del estadio, un reloj y una camiseta.

"Estoy muy orgulloso de jugar aquí, estoy muy honrado y tengo muchas ganas de empezar la temporada", señaló. Terminó con unas palabras en castellano: "Estoy muy feliz de estar aquí, ¡hala Madrid!". EFE

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