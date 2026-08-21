Avisos por chubascos y tormentas en cinco comunidades, con mayor peligro en Cataluña

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Madrid, 21 ago (EFE).- Cinco comunidades tienen este viernes activados avisos meteorológicos por chubascos y tormentas, que en Cataluña serán de un nivel más intenso -naranja- ante el mayor riesgo en puntos de Tarragona de acumulados de hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido advertencias en Baleares, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña, si bien en las cuatro primeras el nivel de peligro es amarillo ante la existencia de riesgo para ciertas actividades. En la comunidad catalana el peligro se considera importante -aviso naranja- en una jornada en la que el calor ya no es protagonista.

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Así, en Cataluña esa alerta entrará en vigor desde las 18.00 horas en puntos de la provincia de Tarragona como Tortosa o Cambrils, donde las lluvias caerán con intensidad y habrá tormentas con fuertes rachas de viento y granizo en algunos casos.

Además, el organismo ha precisado que en puntos del litoral sur de esa zona los acumulados podrían llegar a ser de hasta 40 litros por metro cuadrado por hora; mientras que en el litoral norte de esa provincia se prevén acumulaciones en 12 horas de 100 litros por metro cuadrado a causa de la previsión de sucesivos chubascos.

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En las Baleares, concretamente en zonas de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca, tendrán muy presente hoy la lluvia hasta las 18.00 horas de esta tarde y los acumulados podrían ser de unos 20 litros por metro cuadrado.

Por otro lado, el aviso amarillo estará vigente en Cantabria por lluvias hasta el mediodía, principalmente en zonas del litoral; mientras que las advertencias de la Aement para el País Vasco, específicamente en los litorales de las provincias de Gipuzcoa y Bizkaia, advierten de lluvia intensa.

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En contraste con jornadas anteriores, el calor sofocante dejará hoy de ser el elemento central en la Comunidad valenciana. Allí el aviso amarillo se activará en Castellón desde las 18.00 horas por precipitaciones que, en el litoral norte de esa provincia, podrían dejar hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. También se registrarán tormentas acompañadas de fuertes rachas y granizo. EFE