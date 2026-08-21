AUGC confirma el primer caso de sarna entre los guardias civiles desplegados en Ceuta

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Ceuta, 21 ago (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha confirmado este viernes el primer caso de sarna entre los agentes del cuerpo desplegados en Ceuta desde el pasado 30 de julio, que se suma a los episodios comunicados anteriormente entre militares y agentes de otros fuerzas de seguridad desplazados a Ceuta.

Para AUGC, la aparición de este nuevo caso evidencia la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que puedan producirse nuevos contagios y, en este sentido, ha recordado que el pasado 19 de agosto presentó ante la Dirección General de la Guardia Civil un escrito de comunicación formal de riesgo y denuncia de deficiencias preventivas.

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En el documento advertía de la exposición de los agentes a diferentes agentes biológicos durante las labores de contención, identificación, custodia, traslado y atención de las personas llegadas a la ciudad.

Entre los riesgos señalados por AUGC figuraban la sarna y otras ectoparasitosis, además de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, meningitis y distintas infecciones bacterianas.

La asociación reclamó una evaluación específica de los riesgos, equipos de protección individual, medios adecuados de higiene y desinfección de vehículos y dependencias, vigilancia específica de la salud y un protocolo de actuación ante posibles exposiciones.

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AUGC también alertó de que algunos agentes estaban trasladando sus uniformes a sus domicilios para proceder a su lavado, una práctica que, según la organización, puede aumentar el riesgo de exposición de sus familiares en caso de enfermedades como la sarna.

Por ello, considera necesario establecer medidas que permitan garantizar tanto la protección de los trabajadores como la de su entorno familiar.EFE

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