Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

AUGC confirma el primer caso de sarna entre los guardias civiles desplegados en Ceuta

Guardar

Ceuta, 21 ago (EFE).- La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha confirmado este viernes el primer caso de sarna entre los agentes del cuerpo desplegados en Ceuta desde el pasado 30 de julio, que se suma a los episodios comunicados anteriormente entre militares y agentes de otros fuerzas de seguridad desplazados a Ceuta.

Para AUGC, la aparición de este nuevo caso evidencia la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que puedan producirse nuevos contagios y, en este sentido, ha recordado que el pasado 19 de agosto presentó ante la Dirección General de la Guardia Civil un escrito de comunicación formal de riesgo y denuncia de deficiencias preventivas.

PUBLICIDAD

En el documento advertía de la exposición de los agentes a diferentes agentes biológicos durante las labores de contención, identificación, custodia, traslado y atención de las personas llegadas a la ciudad.

Entre los riesgos señalados por AUGC figuraban la sarna y otras ectoparasitosis, además de enfermedades como tuberculosis, hepatitis, meningitis y distintas infecciones bacterianas.

La asociación reclamó una evaluación específica de los riesgos, equipos de protección individual, medios adecuados de higiene y desinfección de vehículos y dependencias, vigilancia específica de la salud y un protocolo de actuación ante posibles exposiciones.

PUBLICIDAD

AUGC también alertó de que algunos agentes estaban trasladando sus uniformes a sus domicilios para proceder a su lavado, una práctica que, según la organización, puede aumentar el riesgo de exposición de sus familiares en caso de enfermedades como la sarna.

Por ello, considera necesario establecer medidas que permitan garantizar tanto la protección de los trabajadores como la de su entorno familiar.EFE

jmr/avl/mcm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Un experto explica las señales que cualquier cliente puede detectar detrás de la barra antes de pedir un espresso

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

La AEMET prevé un otoño más cálido y con mayor probabilidad de lluvias en España, aunque los expertos advierten de que la señal del Pacífico llega muy debilitada a la Península y el Atlántico seguirá condicionando el tiempo de forma más inmediata que El Niño

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata