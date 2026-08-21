Arbeloa y su relación con Xabi Alonso: "Durante noventa minutos no seremos amigos"

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Londres, 21 ago (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham, se mostró encantado con los fichajes de Gonzalo García y César Palacios, ambos reclutados del Real Madrid, y dijo que los dos saben lo que espera de ellos, al tiempo que habló de su relación con Xabi Alonso y dijo que "durante noventa minutos" no serán amigos cuando se enfrenten este lunes Fulham y Chelsea.

"Son jugadores jóvenes, con mucho talento y mucha ambición. Se adaptan a la forma en la que queremos jugar y saben lo que espero de ellos. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo", dijo Arbeloa.

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Con estas dos incorporaciones, Arbeloa espera mantener al Fulham en la Premier League después del gran trabajo que ha hecho en las últimas temporadas Marco Silva, que se marchó al Benfica.

"Marco hizo un gran trabajo. Los jugadores aquí estaban contentos y cómodos con él, pero ahora empieza una nueva era. Sé lo que quiero y sé cómo quiero hacerlo, pero también sé lo difícil que es esta liga. Creo que seremos un equipo difícil de batir", señaló.

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El lunes, para cerrar la jornada de Premier, su Fulham se enfrentará al Chelsea de Xabi Alonso.

"Hablé hace unos días con Xabi, pero no sobre fútbol. Nuestras familias vienen a Londres. Somos muy buenos amigos, pero durante noventa minutos lo daremos todo por nuestros clubes. Durante noventa minutos no seremos amigos, porque ambos queremos ganar este partido", resumió. EFE

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