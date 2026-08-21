Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Arbeloa y su relación con Xabi Alonso: "Durante noventa minutos no seremos amigos"

Guardar

Londres, 21 ago (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Fulham, se mostró encantado con los fichajes de Gonzalo García y César Palacios, ambos reclutados del Real Madrid, y dijo que los dos saben lo que espera de ellos, al tiempo que habló de su relación con Xabi Alonso y dijo que "durante noventa minutos" no serán amigos cuando se enfrenten este lunes Fulham y Chelsea.

"Son jugadores jóvenes, con mucho talento y mucha ambición. Se adaptan a la forma en la que queremos jugar y saben lo que espero de ellos. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo", dijo Arbeloa.

PUBLICIDAD

Con estas dos incorporaciones, Arbeloa espera mantener al Fulham en la Premier League después del gran trabajo que ha hecho en las últimas temporadas Marco Silva, que se marchó al Benfica.

"Marco hizo un gran trabajo. Los jugadores aquí estaban contentos y cómodos con él, pero ahora empieza una nueva era. Sé lo que quiero y sé cómo quiero hacerlo, pero también sé lo difícil que es esta liga. Creo que seremos un equipo difícil de batir", señaló.

PUBLICIDAD

El lunes, para cerrar la jornada de Premier, su Fulham se enfrentará al Chelsea de Xabi Alonso.

"Hablé hace unos días con Xabi, pero no sobre fútbol. Nuestras familias vienen a Londres. Somos muy buenos amigos, pero durante noventa minutos lo daremos todo por nuestros clubes. Durante noventa minutos no seremos amigos, porque ambos queremos ganar este partido", resumió. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Un experto explica las señales que cualquier cliente puede detectar detrás de la barra antes de pedir un espresso

José Pellejero, barista: “Si estás en una cafetería y ves uno de estos errores, es mejor que te vayas a otro lado”

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del 21 agosto

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

La AEMET prevé un otoño más cálido y con mayor probabilidad de lluvias en España, aunque los expertos advierten de que la señal del Pacífico llega muy debilitada a la Península y el Atlántico seguirá condicionando el tiempo de forma más inmediata que El Niño

La agencia meteorológica del Gobierno británico advierte de que El Niño es “un evento sin precedentes” que podría ser el mayor “en 1.000 años”, aunque España se librará de lo peor

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 21 agosto

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El hombre afirmaba que una lesión en el codo le impedía trabajar, pero los informes médicos opinaron lo contrario

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

Los policías desplegados en Ceuta durante la crisis migratoria recibirán una compensación económica por la carga de trabajo

La Guardia Civil detiene a un agricultor en Lleida por cultivar 5.000 árboles de nectarina de diseño sin autorización: multa de hasta 288.000 euros

Rescatados en Ceuta siete migrantes a la deriva en un barco de cinco metros: frenan a dos mafias que cobraban 9.000 euros por el traslado a la Península

Muere un militar del Ejército del Aire que estaba desplegado en la lucha contra los incendios en Santiago

Militares en Ceuta exigen una compensación económica equiparable a la de la Policía Nacional por las “extenuantes jornadas sin descanso”

ECONOMÍA

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

Un tribunal confirma la denegación de la incapacidad permanente a un mecánico y le cierra la puerta a una indemnización de casi 50.000 euros

El aceite de oliva tunecino copa el mercado: las importaciones del extranjero se disparan un 84% mientras cae la producción en España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu porcentaje de teletrabajo no es un interruptor que la empresa pueda apagar y encender cuando le convenga”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Europa se rearma y dispara el gasto en defensa para no depender de EEUU: “Esto abre una buena oportunidad para los inversores”

DEPORTES

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

José Mourinho confiesa la serie a la que más se ha enganchado últimamente: “No me siento identificado, pero él es un fenómeno”

Primera rueda de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid: “Hay que ir a por todas, cada punto que ganemos estaremos más cerca de Cibeles”

Kang-in Lee, el coreano que podría ocupar el puesto de Griezmann en el Atlético: cómo se libró del servicio militar, un ‘reality show’ y una llamada para jugar con España

Carlos Alcaraz confirma su presencia en el US Open: el tenista español defenderá título en el torneo estadounidense

De los pitos a los aplausos: el camino que tiene que recorrer Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y que ya conocen Griezmann, Reyes o Morata