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Alivio en Williams tras las renovaciones de Sainz y Albon

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Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El jefe del equipo de Williams F1, James Vowles, evidenció este viernes el alivio en la escudería de Grove tras anunciar esta misma semana las renovaciones de Alexander Albon y Carlos Sainz, sus dos pilotos oficiales, cuya continuidad llegó a estar en entredicho debido al bajo rendimiento del equipo durante la presente temporada.

En declaraciones a los medios de comunicación en el marco del arranque del GP de Países Bajos, Vowles reconoció este viernes que le "preocupaba perder" a dos pilotos que, en su opinión, cuentan con "potencial" para "ganar" el Mundial de F1.

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"Me preocupaba perder a ambos porque son pilotos con potencial para ganar el campeonato mundial y merecen la oportunidad de luchar por podios o incluso más, y no se lo hemos brindado", declaró.

Según recogieron diversos medios, el jefe de Williams se mostró agradecido de que ambos pilotos hayan decidido permanecer dentro de la disciplina del equipo a pesar de los malos resultados cosechados este año, en el que la escudería marcha en la antepenúltima posición en el Campeonato de Constructores y Sainz y Albon en la decimoquinta y decimosexta, respectivamente, en el de pilotos.

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"Lo que agradezco es que, en los momentos en que tuvimos problemas, estuvieron a nuestro lado. Eso demuestra al mundo exterior... que creen en cómo será el futuro", destacó Vowles, que consideró la continuidad de sus dos pilotos como una declaración de intenciones.

Por su parte, tanto Albon como Sainz han manifestado públicamente que la actuación de Williams en lo que va de año ha sido "frustrante".

"Confiamos en el trabajo que estamos haciendo entre bastidores. Uno desearía que estas cosas no sucedieran, pero a veces años como este generan una reacción en el equipo", señaló el tailandés Albon, cuya ampliación contractual fue anunciada el pasado lunes.

Por su parte, el piloto español Carlos Sainz, que centró buena parte de los rumores de mercado durante el parón estival y que acordó un nuevo contrato multianual con Williams el pasado miércoles, explicó que en el fondo siempre quiso renovar, pero "estaba preocupado" por asegurarse de que el bajón inesperado del equipo "no volviera a suceder".

"Tuve que volver a hablar con todos y entender dónde estamos, hacia dónde planeamos ir", afirmó, antes de avanzar que de cara al futuro "hay muchos proyectos interesantes" en marcha: "Probablemente no pueda entrar en detalles, pero seguramente son proyectos y cosas que tendrán un efecto a medio plazo”, añadió. EFE

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