UGT, convocante de la huelga en Airbus junto a CGT y ÚTIL, acudirá mañana a la mediación

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Madrid, 20 ago (EFE).- UGT, uno de los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus a partir del próximo lunes, ha confirmado este jueves que acudirá mañana, tras haber plantado a la empresa en dos ocasiones anteriores, a una nueva reunión, a la que han sido citados todas las partes del conflicto por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

A la espera de conocer la decisión de los otros dos sindicatos convocantes -CGT y ÚTUL-, el secretario general de UGT en Airbus, Edmundo Otero, ha explicado que asistirán a esta nueva cita por entender que el SIMA que deriva de la solicitud de huelga es el foro correcto para llevar este proceso de entendimiento para llegar a una salida del conflicto.

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Por otra parte, UGT ha tomado la decisión de asistir a la reunión de mañana porque "queremos entender si hay una voluntad real de dar respuesta a todas las reivindicaciones que se plasman en el documento de huelga que se ha construido en base a las de los trabajadores de Airbus España".

Para la organización, es importante entender si la compañía está en disposición de avanzar en un acuerdo que mejore sustancialmente el anterior (el preacuerdo de julio) que se echó para atrás en el referéndum, ha agregado en una comunicación enviada a los medios.

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Asimismo, asistirán "por responsabilidad y por coherencia, porque si bien es cierto que lo que nos trasladan no es una propuesta en sí, sí activamos elementos que nos hacen pensar en positivo", ha añadido.

En este sentido, ha remarcado que ya la dirección de la empresa habla directamente de vincular salarios al IPC y hace una referencia a cortar el tiempo de recuperación del poder adquisitivo, que en el anterior acuerdo rechazado estaba alrededor de los 6 años.

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Además, Airbus se abre a retirar el recurso de casación interpuesto ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo con respecto al complemento de IT, que fue un procedimiento que interpuso UGT y ganó en la Audiencia Nacional, y se nombran otros elementos como el mantenimiento del teletrabajo y carga de trabajo de Cádiz.

No obstante, se necesitaría más concreción, por lo que UGT considera que es un ejercicio de responsabilidad estar en la reunión de mañana para poder escuchar las explicaciones, preguntar y entender si la compañía realmente quiere acabar con este conflicto, mejorando sustancialmente la propuesta que había encima de la mesa y que fue rechazada en referéndum.

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Por todo ello, UGT asistirá a este SIMA con la idea de volcar toda esa información en las asambleas del próximo 24 de agosto, día del inicio de la huelga, en todos los centros de trabajo y abrir el debate necesario con la plantilla, "dependiendo del avance o no avance que contenga la propuesta que nos tiene que hacer llegar la empresa más pormenorizada". EFE