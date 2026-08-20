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Michael Caicedo hará la pretemporada con el Obradoiro

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Santiago de Compostela, 20 ago (EFE).- El Monbus Obradoiro ha llegado a un acuerdo con el alero Michael Caicedo para que el jugador balear haga la pretemporada a las órdenes de Diego Epifanio, según informó este jueves el club gallego.

El acuerdo, de un mes de duración, tiene como objetivo reforzar los entrenamientos y ayudar al equipo en su preparación para el inicio de la Liga Endesa, previsto para el 26 de septiembre.

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La incorporación de Caicedo coincide con la ventana FIBA de finales de agosto, durante la que el técnico obradoirista no podrá contar con Diogo Brito, Efe Abogidi, Joel Soriano, Leo Meindl y Caleb Agada, convocados por sus respectivas selecciones.

Formado en las categorías inferiores del Barça, con el que debutó en la ACB con sólo 17 años, Caicedo también defendió las camisetas de Covirán Granada y Bàsquet Girona en la máxima categoría del baloncesto español.

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El 31 de marzo de 2025 fichó por el Stade Rochelais de la LNB Pro A francesa, donde fue elegido por los Rip City Remiz como selección internacional del Draft de la NBA G League, siendo traspasado a los Grand Rapids Gold el 22 de julio de 2025. El pasado mes de febrero regresó a España para jugar en el Melilla de Primera FEB. EFE

dmg/msl/cmm

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