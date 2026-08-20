‘Cuti’ Romero lucirá el número 21; Vargas pasa al 3, a la espera de una posible salida

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Madrid, 20 ago (EFE).- El argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, último fichaje el Atlético de Madrid, lucirá el número 21 en su camiseta con el conjunto rojiblanco que antes llevaba el mexicano Obed Vargas, quien pasará ahora al dorsal 3, a la espera de si finalmente se produce o no su salida a otro club en este mercado de verano.

‘Cuti’ Romero, ya inscrito en LaLiga desde el pasado martes sin revelar su número, desveló la incógnita en su presentación de este jueves en el estadio Metropolitano, cuando posó con la camiseta de su nuevo club con el 21.

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El número, según fuentes del club, se lo ha cedido Obed Vargas, que llegó en el pasado mercado de invierno al Atlético de Madrid y ahora llevará el 3, aunque podría salir cedido a otro equipo en este mercado de verano.

Este miércoles, el centrocampista mexicano fue uno de los descartes de la lista de Diego Simeone para el encuentro contra el Málaga en el Metropolitano. EFE

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