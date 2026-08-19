Žan Tabak: "Lo primero que quería mejorar, claramente, era la parte física"

Guardar

Andorra La Vella, 19 ago (EFE).- El nuevo proyecto del MoraBanc Andorra arrancó este miércoles con siete incorporaciones respecto al curso pasado en un comienzo de jornada en el que su técnico, Zan Tabak, dijo que "lo primero" que quería mejorar era "la parte física".

Los nuevos fichajes són el base James Akinjo, el escolta Kassius Robertson, el alero 'Wes' Iwundu, los ala pívots 'Cam' McGriff y Lazar Mutic, los pivots Owen Aquino y Leon Radošević.

PUBLICIDAD

"La salvación nos da la vida. Este es nuestro primer objetivo", dijo el técnico croata al inicio de la pretemporada, donde aún espera la llegada de Kassius Robertson y James Akinjo y esta tarde se incorporará 'Wes' Iwundu. Además cuenta con la aportación durante un mes del base francés Milan Barbitch.

"Nuestro primer objetivo es salvarnos, pero no podemos entrar en está temporada no pensando que podemos hacer más. No nos podemos quitar la ilusión y la ambición de poder ir más allá", señaló.

PUBLICIDAD

El técnico croata espera tener más suerte con los nuevos fichajes y que no ocurra lo mismo que la temporada pasada. "¿De qué depende pensar en retos mayores? De estos jugadores que hemos fichado y de la suerte. Recordar está palabra, la suerte. Mucha gente habla de planificación, de analisis, pero sin este factor de la suerte no vas a ningún sitio".

Tabak asume el equipo desde el inicio de la campaña y no como la temporada pasada, cuando llegó en una situación delicada para sustituir a Joan Plaza; no obstante, pide tiempo.

PUBLICIDAD

"Necesito un período de tiempo para ver a los jugadores y valorarlo. Una cosa es lo que yo quiero y otra son los resultados. Decir jugaré de está manera es una mentira. Lo que no hay duda es que tenemos mucha hambre y ambición", indicó.

Mientras tanto, el base hispano-brasileño Rafa Luz afronta su cuarta temporada en el equipo. "Intentaremos encajar pieza por pieza. Nosotros, los veteranos, y los que llevamos más tiempo aquí, tendremos que hacer un trabajo para que los nuevos entiendan dónde están". El de Araçatuba elogia a los recién llegados. "Tienen gana y está voluntad de aprender, de crecer, de mejorar y esto será bueno para todos".

PUBLICIDAD

Y los objetivos para Rafa Luz están claros. "Los últimos años, cada año hemos sufrido cada vez más para la salvación y esté es el principal objetivo, pero con la gana y el deseo de conseguir más", sentenció Rafa Luz. EFE

vds/and/cmm