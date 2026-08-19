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Unicef advierte de la inseguridad e insalubridad de cientos de menores migrantes en Ceuta

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Madrid, 19 ago (EFE).- Unicef ha advertido este miércoles de la situación de "inseguridad e insalubridad" en la que se encuentran cientos de menores en Ceuta desde la entrada masiva el pasado 30 de julio, a la espera de ser trasladados "a lugares seguros".

El Ministerio de Juventud e Infancia ha informado hoy de que trabaja de manera urgente para llevar a la península a 500 niñas migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma, dentro de un plan integral de choque coordinado con Ceuta.

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La directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, Lara Contreras, ha considerado "urgente" que los niños y niñas que están solos sean identificados de manera adecuada y ha denunciado que "cientos de ellos vagan solos por las calles, en condiciones insalubres y con necesidad urgente de tres comidas al día y, en muchos casos, de atención sanitaria".

Un equipo de Unicef ha acudido a Ceuta para impulsar la puesta en marcha de la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias (Umaime), propuesta por la organización y que implementará el Ministerio de Juventud e Infancia.

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La Umaime, según esta portavoz, contribuirá a la identificación de los niños y niñas y facilitará su registro y derivación a lugares seguros donde puedan recibir apoyo psicosocial.

"Calculamos que en estos momentos en Ceuta harían falta al menos tres unidades móviles de la Umaime, que agilizarían las identificaciones de los menores que están solos en la ciudad" ha señalado Contreras, que también ha recordado que su puesta en marcha deberá contar con recursos suficientes.

Además, ha dicho, "se deberán habilitar nuevos centros de manera urgente porque hay menores que llevan 20 días durmiendo en la calle, quedando expuestos a múltiples riesgos".

Unicef España recuerda que, tras una adecuada identificación de los niños y niñas que permanecen solos en Ceuta, se deberá evaluar caso a caso la situación individual de cada uno y sus vulnerabilidades.

Tras ello, ha dicho la portavoz, se procederá a garantizar la protección de cada niño y niña, y el cumplimiento de sus derechos. EFE

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