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Temas del día de EFE España del miércoles 19 de agosto de 2026 (13:30 horas)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

(Texto enviado a las 12:45. 528 palabras)

Madrid - El PP aboga por el retorno de los menores a Marruecos en vez del traslado a la Península

(Texto enviado a las 12:45. 278 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Unicef advierte de la inseguridad e insalubridad de cientos de menores migrantes en Ceuta

(Texto enviado a las 10:20. 345 palabras)

Madrid - El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por la crisis de Ceuta

(Texto enviado a las 11:58. 427 palabtras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Sevilla  - Denuncian que las mafias ya intentan trasladar a migrantes desde Ceuta hasta la península

(Texto enviado a las 11:36. 444 palabras) (Foto)

Madrid - Epidemiólogos avisan: "Pensar que los migrantes traen enfermedades es erróneo y peligroso"

(Texto enviado a las 11:21. 598 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

Pinofranqueado (Cáceres) - Un total de 26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio de Pinofranqueado que ha quemado unas 2.200 hectáreas de pinar

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(Texto enviado a las 06:15 y 09:22. 271 y 364 palabras)

Pinofranqueado (Cáceres) - El alcalde de Pinofranqueado (Cáceres) apunta a la intencionalidad del incendio

(Texto enviado a las 10:08. 374 palabras) (Foto)

Zaragoza - Aragón autoriza la vuelta los vecinos de siete pueblos evacuados por el incendio de Riglos

(Texto enviado a las 12:25. 253 palabras)

TERREMOTOS GRANADA

Granada - Los daños de los terremotos de Granada se concentran sobre elementos "no estructurales"

(Texto enviado a las 12:26. 668 palabras)

Granada - La Alhambra reabre sin la Alcazaba tras el cierre por los terremotos

(Texto enviado a las 10:30. 404 palabras)

CASO LEIRE

La UCO ya tiene en su poder el clonado del móvil del exjefe de gabinete de Sánchez

(Texto enviado a las 13:16. 404 palabras) (Foto) (Vídeo)

ESTADÍSTICA DROGAS

Madrid - Las entradas de cocaína caen un 37 por ciento mientras que las de hachís se incrementan un 29 por ciento

(Texto enviado a las 12:59. 534 palabras)

TIEMPO VERANO

Madrid -La Comunidad Valenciana, abrasada por el calor en una jornada de tormenta en otros puntos

(Texto enviado a las 13:11. 672 palabras)

DÍA FOTOGRAFÍA (Entrevista)

Segovia - Gary Knight: "La forma en que se produce el periodismo de guerra supera la imaginación". Thais Lozano

(Texto) (Foto)

Huete (Cuenca) - El Museo de Fotografía de Huete (Cuenca): un referente nacional "único" que busca crecer. Diego Albaladejo Álvarez

(Texto enviado a las 08:50. 611 palabras) (Foto) (Vídeo)

ARTE RESTAURACIÓN

Madrid - El reto de mantener limpias y libres de plagas las esteras flotantes de Aurèlia Muñoz. Cristina Lladó

(Texto enviado a las 09:30. 659 palabras) (Foto) (Vídeo)

MARTÍN GARZO (Entrevista)

Santander - Martín Garzo: Los clásicos no responden a las grandes cuestiones pero las mantienen vivas. Eva García González

(Texto enviado a las 09:48. 634 palabras) Texto) (Foto)

RADIO PROGRAMACIÓN

Madrid - La radio vive en sus mañanas el mayor relevo de voces de los últimos años

(Texto enviado a las 12:14 horas. 759 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020414658, 55020373693)

JUAN TAMARIZ

Familiares, compañeros y admiradores de Juan Tamariz le homenajean en un velatorio laico

(Texto enviado a las 13:19. 604 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

17:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, acompañado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Palacio de la Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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17:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Rueda de prensa y pase gráfico de Rafael Álvarez, el Brujo, que presenta su nuevo espectáculo, 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús'. Teatro Alcázar. (Foto) (Vídeo)

20:30h.- Deià (Mallorca).- FESTIVAL DEIÀ.- La pianista china Xin Wang y el pianista alemán Florian Koltun ofrecen un concierto a cuatro manos en el Festival Internacional de Música de Deià. Son Marroig.

EFE

jls/ros

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