Talavera (Toledo) aprueba por unanimidad paralizar la instalación de plantas de biometano

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Talavera de la Reina (Toledo), 19 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha aprobado este miércoles por unanimidad en un pleno extraordinario una proposición para paralizar la instalación de plantas de biometano en el término municipal, presentada por el grupo socialista y con una enmienda de los dos grupos del equipo de gobierno, PP y Vox.

La propuesta del PSOE insta a modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para prohibir expresamente las industrias de producción de biogás y suspender la concesión de licencias urbanísticas para estas actividades.

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Ha salido adelante con una enmienda de adición presentada por el equipo de Gobierno que insta a la Junta a impedir la instalación de plantas de biometano a menos de 5 kilómetros del suelo urbano y que contempla presentar un recurso de alzada a la autorización ambiental de uno de los proyectos en el término de Talavera.

El portavoz del grupo popular, Jesús García-Barroso, ha recordado que el equipo de gobierno ya inició el 7 de agosto el trámite para modificar el POM y revisar las condiciones de uso del suelo de la ciudad para la instalación de plantas de biometano, así como suspender durante un año las licencias relacionadas con esta actividad.

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Respecto al recurso de alzada contra la autorización ambiental, el portavoz ha argumentado que no se ha dado suficiente participación al Ayuntamiento de Talavera y ha considerado que incumple normativa medioambiental y de protección de la fauna, a la vez que ha incidido en la alarma social que ha generado la instalación de estas plantas en Talavera.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, David Moreno, ha señalado que la enmienda presentada busca instar a la Junta de Castilla-La Mancha a impedir la instalación de plantas de biometano en toda la región.

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El portavoz del grupo municipal socialista, José Gutiérrez, ha valorado que los tres grupos políticos estén de acuerdo en la paralización de la instalación de las plantas de biometano y ha instado al equipo de gobierno a acelerar la modificación del POM para evitar futuros problemas.

Al pleno han asistido como público alrededor de 200 personas, que previamente se han concentrado frente al Ayuntamiento y que han mostrado su rechazo a la instalación de las plantas de biometano en la ciudad, además de festejar con aplausos el resultado de la votación y la unanimidad de los grupos políticos.

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En declaraciones a los medios, uno de los miembros de la plataforma ciudadana que rechaza la instalación de estas plantas en la comarca, Fidel Cordero, ha desgranado los posibles efectos que, a su juicio, tendría la llegada de residuos para la población, entre ellos malos olores, depreciación de viviendas y riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. EFE

agd/daa/acm

(foto) (vídeo)