Simeone alinea a Arnau Ortiz, Dani Martínez y Domínguez; Dotor, titular en el Málaga

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Madrid, 19 ago (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, forma su alineación titular con Arnau Ortiz en la delantera, Dani Martínez en el lateral izquierdo, Jorge Domínguez como central derecho y Carlos Martín como carrilero diestro en el duelo contra el Málaga, en el que Carlos Dotor juega de inicio tras superar una lesión.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Carlos Martín, Jorge Domínguez, Robin Le Normand, David Hancko y Dani Martínez, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección y Rodrigo Mendoza, en el medio campo; y Ademola Lookman y Arnau Ortiz, en la delantera.

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En el Málaga, Juanfran Funes, su técnico, dirige el retorno del Málaga a la máxima categoría con un once compuesto por Alfonso Herrero; Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita; David Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Joaquín Muñoz; Carlos Dotor y Chupe. EFE