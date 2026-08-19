Save the Children: No se puede hablar de retorno de niños como una decisión colectiva

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Sevilla, 19 ago (EFE).- Save the Children ha señalado que "no se puede hablar de retornos de niños y niñas como si se tratara de una decisión colectiva", ya que cualquier decisión sobre su futuro "debe adaptarse de forma individualizada, tras analizar sus circunstancias y determinar qué solución responde mejor a su interés superior".

De esta manera se ha pronunciado esta organización en un comunicado a raíz del debate abierto por el retorno de los menores que entraron de forma irregular en Ceuta a finales de julio y sobre las declaraciones de un portavoz de la Comisión Europea a favor de la devolución de las personas que permanezcan ilegalmente en la ciudad.

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Esta organización recuerda que la "legislación española, europea y los estándares internacionales establecen que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en cualquier decisión que le afecte" y, además, ha señalado que "cada niño tiene unas circunstancias y unas necesidades de protección diferentes y deben ser escuchadas y valoradas antes de decidir cuál es la mejor solución para su futuro”, ha señalado Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children.

El retorno es una de las posibles soluciones duraderas, pero no puede acordarse de forma automática ni colectiva, según Save the Children, que ha precisado que, tras la evaluación individual, deben valorarse las distintas alternativas, incluida la reunificación familiar en el país de origen o en un tercer país, o la permanencia en España dentro del sistema de protección.

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Además, ellos tienen derecho a ser informados sobre el procedimiento, a expresar su opinión y a que esta sea tenida en cuenta, así como a contar con las garantías necesarias para defender sus derechos.

Save the Children ha incidido en que el debate "no debería centrarse en cuántos niños y niñas serán retornados o permanecerán en España, sino en garantizar que todos estén protegidos mientras se determina cuál es la solución más adecuada para cada caso".EFE

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