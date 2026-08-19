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Rubén García y Lucía Rodríguez caen en dieciseisavos y España acaba su participación

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Redacción deportes, 19 ago (EFE).- Rubén García y Lucía Rodríguez perdieron en los dieciseisavos de final del torneo de dobles mixtos de los Mundiales de bádminton que se están disputando en Nueva Deli, con lo que acaba la participación española.

García y Rodríguez, que en la primera ronda se habían impuesto a los taiwaneses Wu Guan Xun y Lee Chia Hsin por 2-0, plantearon una seria resistencia a los cuartos del mundo, los tailandeses Dechapol Puavaranukroh y Supissara Paewsampran, pero acabaron cediendo por 1-2.

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La pareja española tuvo un inicio de encuentro más que esperanzador. Dominó por completo a sus rivales y se apuntó la primera manga por un contundente 21-14.

En cambio, los tailandeses no permitió más alegrías a García y Rodríguez. Igualaron el partido con un incontestable 11-21 y culminaron la remontada con un 15-21 que decantaron tras el 14-16.

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Con su derrota la delegación española se despide de la competición, ya que con anterioridad habían perdido en el torneo masculino de dobles Jacobo Fernández y Alberto Perals y en el femenino Nikol Carulla y Carmen María Jiménez y Paula López y la propia Lucía Rodríguez. EFE

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