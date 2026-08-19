Raphinha, a los nuevos fichajes: "Llevar este escudo es una responsabilidad muy grande"

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Barcelona, 19 ago (EFE).- El delantero Raphael Dias 'Raphinha', nuevo capitán provisional del Barcelona hasta la confección definitiva de la plantilla, dio la bienvenida a los nuevos fichajes y les recordó la responsabilidad que supone defender los colores del conjunto azulgrana.

"Vestir esta camiseta y llevar este escudo es una responsabilidad muy grande, pero es de lo mas bonito que he vivido en mi vida, y estoy seguro que para ellos será igual", dijo durante su parlamento antes del inicio del Trofeo Joan Gamper, que el Barça disputa este miércoles ante el Al-Ahly egipcio en el Spotify Camp Nou.

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En el césped del estadio, Raphinha se dirigió a las caras nuevas del equipo catalán -los extremos Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu y el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri'- para decirles también que pueden contar con la ayuda de sus nuevos compañeros en su adaptación al club.

"Estaremos disponibles para todo lo que necesiten, tanto dentro como fuera del campo, para que se sientan como en casa", afirmó el capitán del Barça, quien también felicitó a los campeones del mundo -"lo que hicisteis quedará grabado en la historia del fútbol mundial", les dijo- y tuvo un recuerdo para su compañero Roony Bardghji.

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El extremo sueco ha tenido que ser intervenido por segunda vez en su carrera del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Raphinha le deseó una "pronta recuperación".

"Roony está pasando por un momento muy difícil de su vida y de su carrera y necesita nuestro apoyo. Es un niño espectacular, un jugador increíble, y quiero decirle que estaremos disponibles para todo lo que necesite, porque es uno de los nuestros y a los nuestros los tenemos que cuidar siempre", subrayó.

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Por último, Raphinha se dirigió a la afición para pedirle su apoyo en esta nueva temporada: "Seguiremos creciendo y luchando como equipo y para eso necesitaremos el apoyo de todos. Juntos somos muy fuertes y solo juntos podemos pelear por todos los títulos".

Antes del extremo brasileño, habló el técnico, Hansi Flick, que por primera vez se atrevió a alternar el inglés con el catalán durante su parlamento.

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El entrenador alemán, que dijo haberse sentido "increíblemente apoyado y amado por toda la familia del Barça" cuando perdió a su padre en mayo pasado, agradeció a los culés el apoyo que sintió el equipo y el cuerpo técnico el curso pasado.

"Esta temporada necesitaremos de nuevo vuestra energía y vuestra pasión, porque juntos somos más fuertes", destacó Flick, quien también agradeció al presidente Joan Laporta y al director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', el "gran trabajo" que han hecho para confeccionar la plantilla.

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"Estamos preparados para trabajar cada día y luchar por cada título", sentenció durante la puesta de largo del Barcelona 2026-27 ante su afición. EFE

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