Pablo Durán y Javi Galán apuntan a Mestalla

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Vigo, 19 ago (EFE).- El delantero Pablo Durán y el lateral izquierdo Javi Galán podrían estar a disposición de Claudio Giráldez para el partido del próximo sábado contra el Valencia en Mestalla.

Ambos jugadores se encuentran en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones y este miércoles se ejercitaron con sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza.

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Pablo Durán lleva de baja desde el pasado 27 de mayo, cuando fue operado de la lesión en el hombro izquierdo que le obligó a perderse varios partidos del pasado curso.

Javi Galán, uno de los fichajes veraniegos del Celta, se lesionó en el primer amistoso de la pretemporada contra el Braga, tras el cual le diagnosticaron una rotura fibrilar de bajo grado en el recto femoral izquierdo. EFE

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