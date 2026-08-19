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Nicholas Opoku: "Estoy aquí para hacer historia juntos"

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Las Palmas de Gran Canaria, 19 ago (EFE).- El defensa internacional ghanés Nicholas Opoku manifestó este miércoles en su presentación oficial con la UD Las Palmas que su sueño era jugar en la liga española, y que pretende hacer historia en el equipo amarillo.

El central africano, de 29 años, se considera un zaguero "fuerte, trabajador y muy rápido", y aseguró en rueda de prensa que ha llegado en perfectas condiciones físicas para estar disponible desde el primer día.

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"Mi sueño era jugar en la liga española; llego aquí para ayudar y hacer historia juntos, para luchar desde el primer día hasta el final", declaró en inglés, pues no se expresa en español.

Reveló que habló durante con Wakaso Mubarak, compatriota suyo y jugador que militó en la Unión Deportiva hace más de una década, quien le dio buenas referencias de un club que tiene "mucha ambición", así como "buena organización".

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Opoku quiere "aprender el estilo del entrenador", Rubén de la Barrera, y admitió que sólo vio "algunos minutos" del partido del pasado domingo ante el Albacete, con victoria del equipo amarillo en la primera jornada de LaLiga Hypermotion (2-1).

El futbolista pasó el reconocimiento médico el martes por la mañana, y este miércoles conoció a sus nuevos compañeros en el primer entrenamiento con el grupo en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco.

Opoku portará el dorsal 3 que hereda del catalán Mika Mármol.

Por su parte, el director deportivo del club, Luis Helguera, agradeció al cónsul honorario de Ghana en Canarias, Luis Padrón, por sus gestiones para agilizar la llegada del futbolista a Gran Canaria, que se demoró debido a problemas con la obtención de su visado.

"Es un defensa que nos va a dar rendimiento inmediato y que ayudará a crecer a los chicos jóvenes que tenemos", aseguró Helguera. EFE

rg/cas/cmm

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