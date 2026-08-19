Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Más de 300 efectivos velarán por la seguridad del partido entre el Getafe y el Partizan

Guardar

Madrid, 19 ago (EFE).- Más de 300 efectivos de Policía, Guardia Civil, Samur y bomberos integran el dispositivo de seguridad que se activará el próximo jueves para el partido de fútbol de la UEFA Conference League entre el Getafe CF y el FK Partizan de Belgrado, que se jugará en el estadio Coliseum de la localidad madrileña.

El encuentro ha sido calificado de alto riesgo, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, ha informado la Delegación del Gobierno de Madrid.

PUBLICIDAD

Las autoridades cifran en unos 670 los aficionados serbios que asistirán con entrada a este partido de la fase previa de la Conference League, para el que se ha limitado el aforo máximo a cerca de 10.200 personas a causa de las obras de remodelación del campo.

El operativo policial estará formado por miembros de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Getafe, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, del Samur-Protección Civil y del cuerpo de Bomberos, además de vigilantes auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

PUBLICIDAD

Las fuerzas de seguridad aumentarán su despliegue preventivo y la coordinación con los operadores implicados en la celebración del evento deportivo para velar por su correcto desarrollo, manteniendo especial vigilancia sobre las hinchadas de ambos equipos.

Desde la Delegación del Gobierno recomiendan a los asistentes acudir con antelación al estadio para ocupar los asientos que se han reubicado por seguridad, así como agilizar el trabajo policial y los controles. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

En realidad, lo que en Estados Unidos se conoce como pizza pepperoni, en Italia toma el nombre de pizza diavola, un clásico preparado con salami picante tradicional

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Investigadores detectan la llegada de esta ostra perlífera a zonas nuevas del litoral español donde ya provoca desplazamiento de especies y cambios en el ecosistema marino

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos, sino que utilizan las ciudades autónomas como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

La presentadora explicó hace unos meses que el matrimonio ha decidido dormir en camas separadas mientras sus hijos sigan durmiendo con ellos

Cristina Pedroche, sobre su vida en pareja con Dabiz Muñoz: “Llegamos a la conclusión de que era mejor que se fuera a otra habitación”

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado el 13 de agosto, tras ser acusado de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal

El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

Islandia decidirá en agosto intentar entrar en la Unión Europea con la inestabilidad en el Ártico, el euro y la pesca como telón de fondo: “La UE no es un escudo mágico”

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital