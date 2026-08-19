Más de 300 efectivos velarán por la seguridad del partido entre el Getafe y el Partizan

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Madrid, 19 ago (EFE).- Más de 300 efectivos de Policía, Guardia Civil, Samur y bomberos integran el dispositivo de seguridad que se activará el próximo jueves para el partido de fútbol de la UEFA Conference League entre el Getafe CF y el FK Partizan de Belgrado, que se jugará en el estadio Coliseum de la localidad madrileña.

El encuentro ha sido calificado de alto riesgo, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio, ha informado la Delegación del Gobierno de Madrid.

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Las autoridades cifran en unos 670 los aficionados serbios que asistirán con entrada a este partido de la fase previa de la Conference League, para el que se ha limitado el aforo máximo a cerca de 10.200 personas a causa de las obras de remodelación del campo.

El operativo policial estará formado por miembros de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Getafe, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, del Samur-Protección Civil y del cuerpo de Bomberos, además de vigilantes auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

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Las fuerzas de seguridad aumentarán su despliegue preventivo y la coordinación con los operadores implicados en la celebración del evento deportivo para velar por su correcto desarrollo, manteniendo especial vigilancia sobre las hinchadas de ambos equipos.

Desde la Delegación del Gobierno recomiendan a los asistentes acudir con antelación al estadio para ocupar los asientos que se han reubicado por seguridad, así como agilizar el trabajo policial y los controles. EFE

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