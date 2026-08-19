Martín Garzo: Los clásicos no responden a las grandes cuestiones pero las mantienen vivas

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Eva García González

Santander, 19 ago (EFE).- El escritor Gustavo Martín Garzo asegura que los libros clásicos no dan respuesta a las grandes cuestiones del ser humano pero buscan mantenerlas vivas, porque la literatura no es un mundo de respuesta, sino un mundo en el que las preguntas esenciales vuelven a vivir.

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En una entrevista con EFE, el autor, que ha participado en una conversación sobre su obra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, reivindica que las historias reflejadas en la mitología y los clásicos "siguen viviendo".

Para Martín Garzo (Valladolid, 1948), cuestiones como la muerte, el amor, la justicia, el dolor o el poder "se banalizan" y han pasado a formar parte del mundo de la sociología o de la psicología.

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Sin embargo, él asegura que hablar de algo tan grande como el amor es hablar del "mundo del hechizo, de aquello que hace abandonar el mundo de la identidad y de la razón".

"Te lleva al mundo del sueño, del deseo, de lo inesperado. El mundo donde se pierde pie", reflexiona Martín Garzo, que en su dilatada carrera cuenta con premios como el Nacional de Narrativa (1993) por su obra 'El lenguaje de las fuentes' y el Nadal (1999) por 'Las historias de Marta y Fernando'.

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Subraya que pensar que cuestiones como un amor de las características que describe "ya no tienen nada que contar" es un "disparate absoluto", porque "el mito está lleno de historias extraordinarias" que siguen usándose para explicar lo complejo del ser humano.

El escritor defiende que tanto en la literatura como en la vida se está produciendo ese cambio en la forma de afrontar las "grandes preguntas", porque la nueva forma de escribir se corresponde con la "obsesión actual de ser uno mismo".

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"Los momentos intensos y los momentos poéticos de nuestra vida son aquellos en los que, de alguna manera, perdemos pie y sentimos que estamos abriendo algo que no podemos explicar y que no sabemos lo que es", señala el autor de más de una treintena de obras de narrativa, entre ellas 'Marea oculta' y 'Mi querida Eva'.

A su parecer, el mundo atraviesa una época "profundamente racional" en la que se quiere entender todo, y cuando no se comprende algo, se rechaza.

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Pero Martín Garzo defiende que "el no entender no es malo" y sostiene que, si se intenta dejar fuera de uno mismo una parte tan esencial de la vida como el amor por querer razonarlo todo, acabará regresando en los momentos "más inesperados" para "perturbar".

"El momento ese del amor aparece de forma inesperada. Regresa en tus sueños, regresa cuando deseas de verdad a alguien, regresa en todo aquello que de forma inesperada llega a tu vida", explica.

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El escritor lamenta que las historias que se cuentan en los mitos se estén olvidando, por la belleza que tienen y por la forma en la que explican las relaciones y los conflictos humanos, que son "complejos".

En su último libro, "Un paraíso de escombros", Martín Garzo recopila, a través de 14 relatos, varias historias de la mitología griega muy conocidas pero contadas desde la perspectiva de los personajes femeninos.

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Desde Orfeo y Eurídice o Ulises, hasta Leda y el cisne o el Minotauro, el autor vuelve a narrar estas historias "contadas mil veces" pero dando voz a las mujeres que las protagonizan. No es la primera vez que recoge o adapta en su obra temas clásicos, ya lo hizo, por ejemplo, en 'El jardín dorado'.

"Es fácil contar las hazañas de los héroes y de los pícaros porque tienen hazañas que le son propias", explica, pero no tanto las de esas personas "esenciales" en sus vidas a las que, sin embargo, "nunca nadie les había dado la voz". EFE

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(Foto)