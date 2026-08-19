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Los carburantes encadenan ocho días al alza con una mayor demanda por la operación salida

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Madrid, 19 ago (EFE).- Los precios de los carburantes en España encadenan ocho sesiones consecutivas al alza y escalan, de nuevo, a máximos desde esta primavera, coincidiendo con una mayor demanda fruto de los 5,6 millones de desplazamientos que se previeron para la operación especial de tráfico del 15 de agosto.

Dicho encarecimiento ha continuado produciéndose esta semana, como muestran los últimos datos del Geoportal Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, correspondientes a este martes, cuando la gasolina se ha pagado, de media, a 1,711 euros/litro, y el gasóleo, a 1,839 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

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Así pues, llegar un depósito de 55 litros en la víspera costó más de 94 euros en el caso de la gasolina y en torno a 101 euros, en el del gasóleo.

Con todo, se encuentran por debajo del techo diario anual tanto para el litro de gasolina (1,796 euros) como del gasóleo (1,942 euros), anotados el pasado 21 de marzo, conforme al histórico elaborado por EFE con datos del Geoportal Gasolineras.

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Por aquellas fechas todavía no se encontraban en vigor las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno para combatir los efectos económicos de la guerra en Irán y las tensiones en los mercados energéticos motivados por el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. Comenzaron a aplicarse un día más tarde.

Estas iniciativas ya han comenzado a decaer. De hecho, el pasado 1 de agosto, la rebaja en el impuesto especial de hidrocarburos -en el que se concentra el apoyo fiscal del Ejecutivo tras la vuelta del IVA al tipo general del 21 % en julio- pasó de los 15 a los 10 céntimos/litro.

En paralelo con este hito, la gasolina avanzó a su nivel más alto para una sesión desde marzo, mientras que el diésel superó el umbral de los 1,8 euros/litro por primera vez desde abril.

Todo se ha cristalizado en el índice de precios de consumo (IPC) de julio, que ha cerrado al alza, en el 3,6 %, cuatro décimas más que el mes anterior, por la subida de los combustibles y lubricantes para vehículos y de la electricidad.

El Gobierno incrementará la rebaja fiscal al gasóleo a 20 céntimos/litro en septiembre (frente a los 5 céntimos inicialmente previstos para ese mes), tras constatarse que este combustible se encareció un 15,7 % en julio.

Dicho nivel supera el umbral del 15 % previsto en el real decreto-ley de medidas para contener el impacto de la guerra de Oriente Próximo, por lo que la cláusula de salvaguarda, diseñada para elevar la protección si se reproduce un escenario adverso, se activa automáticamente. EFE

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