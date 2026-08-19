Localizan las armas usadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

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Huelva, 19 ago (EFE).- La Guardia Civil ha localizado las armas que presuntamente fueron utilizadas en el tiroteo registrado el pasado domingo en la barriada de El Rocío de la localidad onubense de Isla Cristina que se saldó con tres muertos y dos heridos.

Las armas, han precisado este miércoles fuentes del instituto armado, han sido aprehendidas por los agentes y serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis e informe pericial.

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Una vez finalizado el estudio técnico, las armas y el informe serán remitidos al Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, encargado de la investigación.

Por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mantienen el operativo para identificar y localizar a los autores del tiroteo.

El secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, que investiga los hechos, impide, por el momento, conocer más información sobre el desarrollo de las investigaciones.

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Los hechos se desencadenaron en torno a las 22:00 horas del pasado domingo en plena vía pública, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga contra varias personas.

Como consecuencia de los disparos murieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de esta, de 62 años; y un menor de 16 que no guardaba parentesco alguno ni relación con ellas.

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También resultó herido de gravedad un joven de 18 años, hijo y nieto de las fallecidas, y otro que recibió un impacto de bala en la pierna y se encuentra estable y fuera de peligro.

Tras efectuar los disparos, los agresores emprendieron la huida y prendieron fuego a la motocicleta utilizada en un pinar cercano situado frente al campin Giralda.

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Las llamas fueron extinguidas por propietarios agrícolas de la zona y efectivos de bomberos antes de que la moto quedara completamente calcinada.

Se mantienen "todas las hipótesis" sobre las causas de los hechos, si bien la vía principal sigue siendo el enfrentamiento entre clanes.

De confirmarse esta línea de investigación, los hechos podrían estar directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.

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Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor.

En esta misma localidad se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido. EFE

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