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La afición del Rayo pide "no acudir" a Butarque y critica la gestión de Presa

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Redacción deportes, 19 ago (EFE).- La Plataforma ADRV, que engloba a la mayoría de peñas del Rayo Vallecano, y Bukaneros han hecho un llamamiento a la afición del Rayo para que no acuda mañana al estreno liguero del equipo como local en Butarque, en Leganés, frente al Alavés, acusando a su presidente, Raúl Martín Presa, de "llevar a la ruina al club".

El partido entre el Rayo Vallecano y el Alavés está previsto que se dispute mañana, a las 21.00 horas, debido a la decisión de la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, de mantener las medidas cautelares que impiden el uso del recinto al Rayo, mientras se acometen obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

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Mientras se inician esas obras, el Rayo hizo en las últimas semanas unas tareas de mantenimiento y limpieza tras las que asegura que el estadio está "apto" para su uso. Para ello presentó una auditoria con un informe favorable y que, tras su estudio, no ha servido para que la Comunidad de Madrid levante esas medidas cautelares de uso del recinto.

Por todo ello, y para evitar jugar en Leganés, el club madrileño emitió un comunicado en la madrugada de este miércoles en el que lamentaba la negativa de la Comunidad de Madrid y anunciaba la decisión tomada de una petición formal ante LaLiga del aplazamiento del partido al considerar que la imposibilidad de jugar en Vallecas supone "un grave perjuicio" para el club y su afición.

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Tras conocer la decisión de que se jugará en Butarque el partido, la plataforma ADRV ha vuelto a emitir un comunicado en sus redes pidiendo a todos los rayistas que "no acudan a Butarque", algo que ya habían pedido la pasada semana.

Entre las razones esgrimidas está el rechazo a la gestión del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, por "abandonar al equipo y llevar a la ruina al club" y del que dicen que lleva “quince años poniendo en riesgo la seguridad nuestra seguridad con la connivencia de las instituciones”.

Además, quieren hacer "la máxima fuerza posible conjunta en la reclamación de la devolución del importe correspondiente a los partidos no disputados en e Estadio de Vallecas" y critican la "dejadez institucional, el apagón informativo y el total abandono de sus abonados".

“Por todo ello y por la cantera, el femenino, los trabajadores del club y las instalaciones, pero, sobre todo, por nosotros mismos”, concluyen. EFE

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