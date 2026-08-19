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Jódar cae en octavos de final de Cincinnati tras una remontada de Cobolli

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Miami (EE.UU.), 19 ago (EFE).- Rafael Jódar se despidió este miércoles del Masters 1.000 de Cincinnati tras caer en octavos de final contra el italiano Flavio Cobolli, en un encuentro en el que el español se desinfló tras ganar la primera manga.

Cobolli, número 10 del mundo, derrotó a Jódar, su inmediato perseguidor en el ranking de la ATP, por 4-6, 7-6(3) y 6-3 en dos horas y 31 minutos de partido.

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El español fue de más a menos en el partido, y aunque acorraló al italiano en el fondo de pista durante el primer set, no pudo refrendarlo en los dos siguientes.

Jódar ganó el 69 % de los puntos con su saque, por el 67 % del italiano, mientras que se llevó el 46 % con el segundo, peor que el 55 % de Cobolli.

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La efectividad en los puntos de rotura también fue favorable para el transalpino, que convirtió 3 de 6 oportunidades, por 3 de 8 del madrileño.

Jódar comenzó mejor y gozó de cuatro oportunidades de rotura en el cuarto y el sexto juego, que desaprovechó. Fue Cobolli, con una doble falta, quien confirmó el primer 'break' del encuentro y dejó a Jódar al borde de llevarse la manga (5-3).

Aunque el transalpino le quebró inmediatamente tras un juego muy tenso, dos errores no forzados con su revés en el siguiente turno de saque otorgaron al español el primer set por 6-4.

Cobolli, al contrario que Jódar, fue creciendo a medida que pasaban los minutos, y en el segundo se sintió más cómodo desde el servicio.

Al igual que la primera manga, el segundo set no vio roturas hasta el 3-3, cuando el italiano pegó el primer estacazo desde el resto. Sin embargo, acabó tirando su raqueta al suelo frustrado poco después cuando Jódar igualó la contienda y puso el 5-4 tras ganar con su saque.

Pero en el momento en el que parecía que Jódar se encaminaba a cerrar el partido, cometió varios errores no forzados que llevaron el set al desempate, donde Cobolli se impuso con rotundidad.

En el tercer set se vio al Jódar más terrenal, dubitativo en sus decisiones y errático con su derecha, lo que permitió que su rival siguiera creciendo hasta romperle para poner el 4-2 en el marcador.

El español dispuso de una bola de rotura para contrarrestar el 'break' inmediatamente, pero el séptimo saque directo de Cobolli no le dejó opción y el transalpino remató el partido en su siguiente turno de saque.

En cuartos de final, Cobolli se enfrentará al vencedor del partido entre Zverev (n.2) y Tommy Paul (n.24).

El US Open, que comienza el 30 de agosto, es el próximo gran objetivo de Jódar tras su eliminación en Cincinnati.EFE

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