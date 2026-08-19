Hugo López: "El estilo de juego del Andorra encaja mucho en mí"

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Andorra la Vella, 19 ago (EFE).- Hugo López, delantero del Andorra cedido por el Villarreal, dijo este miércoles, en su presentación oficial, que eligió al club del Principado por su estilo de juego.

"El estilo de juego del Andorra encaja mucho en mí", aseguró Hugo López, de 19 años, que debutó el sábado con su nuevo equipo contra el Ceuta como titular.

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"Había otras propuestas, pero el Andorra insistió mucho en mí y para mí es un buen lugar para crecer como futbolista", aseguró.

Hugo López vivirá su primera temporada completa en el fútbol profesional después de debutar en el primer equipo del Villarreal a las órdenes de Marcelino García Toral.

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"Yo soy un jugador polivalente y me siento cómodo jugando de delantero y también de extremo. Aquí, desde mi llegada, me dan bastante libertad", destacó.

Sus objetivos son ambiciosos. "Intentaremos estar lo más arriba posible y yo intentaré ayudar con mi juego. A nivel individual no hablo de cifra de goles, aunque espero marcar muchos y dar también asistencias".

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Hugo López llega al Andorra procedente del Villarreal B, con el que destacó en Primera RFEF.

"En el filial del Villarreal, lógicamente, hay jugadores muy jóvenes y de talento, pero como aquí. El estilo de juego se asemeja, pero no es parecido al del Andorra", señaló. EFE

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