Feijóo pide apoyo del Estado para los afectados por los terremotos en Granada

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Madrid, 19 ago (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles apoyo del Estado para los afectados por la serie de terremotos que está viviendo la provincia de Granada.

"Los granadinos y habitantes de las zonas afectadas por los seísmos merecen atención y apoyo por parte del Estado", ha afirmado a través de la red social X.

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La provincia de Granada mantiene una intensa actividad sísmica desde el pasado 14 de agosto, con cientos de terremotos registrados en el entorno de Alhendín, Gójar y otros municipios.

En las últimas horas se han registrado más de medio centenar de diferente intensidad, uno de ellos de 4,8 grados de magnitud y epicentro en Gójar, que han provocado tres heridos por traumatismos de carácter leve, 600 desalojados en Las Gabias y el cierre temporal de la Alhambra.

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Feijóo ha explicado que está en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer de primera mano cómo evoluciona la situación.

El líder popular ha recordado que hay personas que están durmiendo al raso y ha afirmado que es fundamental ofrecer información puntual para que Granada no siga viviendo "con angustia e incertidumbre". EFE

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