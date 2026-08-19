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España perderá 1,8 millones de trabajadores entre 2030 y 2050, según Adecco

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Madrid, 19 ago (EFE).- España perderá 1,8 millones de personas en edad laboral entre 2030 y 2050, hasta los 31,6 millones, según un estudio de la Fundación Addeco, que reclama medidas para impulsar la inclusión laboral y paliar así el déficit de profesionales.

Este es uno de los datos incluidos en el estudio "Inclusión y Empleo ante el reto demográfico", elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de Adecco a partir de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El informe indica que la población mayor de 64 años crecerá en 4,8 millones en ese intervalo de tiempo y sitúa el máximo de la población en edad laboral en 2033, con 33,7 millones de personas.

A partir de este año, se prevé un descenso hasta los 31,6 millones en 2050, un 5,4 % menos que en 2030 (33,4 millones). En paralelo, la población mayor de 64 años pasará de aproximadamente 11,5 millones de personas a 16,3 millones entre 2030 y 2050, un crecimiento del 41,7 %.

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Adecco atribuye esta caída de personas en edad de trabajar a dos factores: la jubilación de los llamados "baby boomers", nacidos entre 1960 y 1970; y a la baja natalidad registrada desde la década de 2010.

Por otra arte, el mismo estudio indica que el peso del talento sénior (personas entre los 50 a 64 años) sobre la población en edad laboral bajará del 35,2 % en 2030 al 32,7 % previsto para 2050, aunque seguirá representando cerca de un tercio de personas.

En un comunicado remitido a los medios este miércoles, el director general de la Fundación Adecco y de sostenibilidad del grupo, Francisco Mesonero, considera que se debe "ampliar la participación laboral, mejorar la empleabilidad, adecuar las competencias a las necesidades de las empresas y elevar la productividad", ante la escasez de profesionales. EFE

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