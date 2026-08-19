El Vaticano compite por la paz en los Juegos Mediterráneos de Taranto (Italia)

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Carlos Expósito

Ciudad del Vaticano, 19 ago (EFE).- Un presagio de paz. Este es el mensaje con el que, bajo el impulso del papa León XIV, cuatro deportistas de Athletica Vaticana, la asociación polideportiva de la Santa Sede, viajarán a Taranto (Italia) para los Juegos Mediterráneos, una oportunidad para honrar el deporte y el diálogo.

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"Me permito decir que la única medalla de oro que ganaremos en los Juegos del Mediterráneo será precisamente esa: el signo de la amistad y de la fraternidad, donde no existen barreras culturales, religiosas ni de ningún tipo, porque el deporte une", confiesa en una entrevista con EFE el presidente de la agrupación deportiva, Giampaolo Mattei.

La delegación vaticana en los Juegos, que se celebrarán del 21 de agosto al 3 de septiembre, no competirá como comité olímpico pero tratará, según su dirigente, de "crear una cultura de paz, de diálogo y de encuentro entre todos", y estará integrada por cuatro deportistas que ya preparan su viaje al sur de Italia.

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Fabrizio Peloni y Tiziano Lucarelli competirán en el torneo masculino de pádel a partir del 22 de agosto; Daniele Fontana participará el 23 en la prueba de espada de esgrima, y Emiliano Morbidelli tomará la salida el 24 en ciclismo.

Se trata de la segunda participación de Athletica Vaticana en los Juegos del Mediterráneo, después de su presencia en la edición de 2022 en Orán (Argelia), y de su décima participación en acontecimientos deportivos oficiales internacionales.

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Su objetivo es transmitir el mensaje del pontífice. Y en una zona, el Mediterráneo, marcado por tensiones geopolíticas y migratorias, su propuesta es la de construir relaciones de paz y fraternidad entre los pueblos que comparten este vasto mar.

"Nosotros estamos siguiendo la ruta indicada por el papa León en Lampedusa", asevera Mattei, en referencia a cuando el pontífice rindió homenaje a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo tras su visita a la pequeña isla del sur de Italia, desde hace años uno de los principales puntos de llegada para miles de personas que intentan alcanzar Europa desde las costas del norte de África.

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El deporte, opina, puede ser una vía, una forma de hacer diplomacia. "Utiliza un lenguaje que todos entienden, aunque no hablemos la misma lengua. Y creo que el abrazo después de un maratón o el apretón de manos después de un partido de pádel es un signo de paz muy poderoso, que podría llegar allí donde las diplomacias tradicionales no llegan", explica a esta agencia.

La participación de la Santa Sede, que no aspira al medallero, fue aprobada por unanimidad por los 26 Comités Olímpicos presentes en la competición, que reunirá a 3.854 atletas de países de Europa, África y Asia, un consenso que para Athletica Vaticana es "una alegría": "Damos las gracias a quienes nos han abierto las puertas".

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El papa León XIV expresó el pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, su deseo de que los Juegos -que nacieron en 1951 en Egipto con la voluntad de reconstruir relaciones entre civilizaciones mediterráneas- sean "una profecía de paz y de fraternidad entre los pueblos".

Los cuatro deportistas, según Mattei, competirán en Taranto con el mensaje de "amistad, diálogo y ganas de estar juntos, sin grandes objetivos ni metas altísimas, sino simplemente desde la relación humana que existe entre las personas y entre los atletas".

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Su objetivo es crear este espíritu de esperanza. "Y lo digo con mucha humildad, porque vamos con cuatro atletas y hay 4.000, no es que queramos cambiar el mundo. Pero incluso una pequeña gota en el mar, como decía Teresa, es una gran ayuda. Nosotros lo hacemos con mucha humildad", revela el presidente, visiblemente contento con la participación vaticana en estos Juegos.

La asociación polideportiva de la Santa Sede fue creada en 2018 como equipo oficial bajo la dirección del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y su gran reivindicación, concluye Mattei frente la plaza San Pedro del Vaticano, es que "el deporte es vida en abundancia y, si es vida, no es muerte". EFE

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(foto) (vídeo)