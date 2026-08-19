El reto de mantener limpias y libres de plagas las esteras flotantes de Aurèlia Muñoz

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Cristina Lladó

Madrid, 19 ago (EFE).- El equipo de restauradores y conservadores del Museo Reina Sofía tiene un grandísimo e inusual reto: mantener limpias, libres de plagas y en perfectas condiciones las enormes esteras flotantes, pájaros-cometa ingrávidos y libros voladores de Aurèlia Muñoz (1926-2011).

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Se trata de las fabulosas piezas que integran la exposición ‘Entes’, con la que el Reina Sofía recupera la figura y obra de la artista catalana que renovó el lenguaje escultórico textil del siglo XX y a quien el museo ha recuperado con una gran retrospectiva con motivo de su centenario.

Son 150 piezas elaboradas en sisal, fibras de yute, seda, algodón y papel, que penden del techo o flotan airosas pero que, al ser todas de materiales naturales, hay que limpiar y revisar todas las semanas para prevenir acumulaciones de polvo, desgarros o anidación de plagas.

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Todos los martes, a museo cerrado, un equipo de restauradores entra en las salas de exposición armado con un carrito con plumeros, brochas suaves y unas pequeñas máquinas aspiradoras con las que mantener las piezas en perfecto estado de revista.

Al frente del equipo, la responsable del Área de Conservación y Restauración del Reina Sofía, Silvia Montero, acompaña a EFE en un paseo entre estos seres mitológicos armada con unas gafas de lupa con las que inspecciona minuciosamente cada pieza y recoloca las pequeñas modificaciones que se hallan podido producir con el paso de los visitantes.

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"Toda la obra de Aurèlia está hecha en materiales naturales, pero la obra textil es principalmente celulosa y proteína y requiere una serie de mantenimientos y cuidados, especialmente la retirada de polvo y el control de posibles ataques de insectos o polillas", explica.

También se revisa semanalmente el estado de los montajes, ya que buenas parte de las enormes piezas penden de cables e hilos que deben mantener la tensión correcta y, por su delicadeza, las fibras se van deformando con el tiempo.

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"Ya llevamos casi cuatro meses de exposición y no ha habido ninguna incidencia al respecto, aunque todos los días recibimos avisos de gente que cree que las piezas se están rasgando o descolgando", comenta divertida.

Durante el paseo por la exposición, Montero atusa algunas obras o se agacha para resituar las piezas de la imponente 'Palmera' (1974), que preside la sala y cuyas raíces son largas fibras atadas a piedras y guijarros, que los visitantes a veces descolocan sin querer.

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Un poco más allá, varios miembros del equipo aspiran milimétricamente 'Ente aéreo' (1978), un monumental macramé de cuerdas de sisal y yute.

Junto a ella, aguardan su turno seres mitológicos como la espectacular 'Águila Beige' (1977), que pese a su aparente solidez vuela majestuosa, o el 'Ente místico' (1977), un ser que inspira el respeto de los tótems más primitivos.

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El museo también ha reforzado para estas salas su actual política de control de plagas ya que "las obras están muy expuestas y no están protegidas por vitrinas, para que puedan ser bien perceptibles, bien entendibles y llegar a todos nuestros sentidos", explica.

Así, el equipo de Conservación ha estudiado cuáles son los agentes o los insectos que pueden alimentarse de estas fibras, que son por una parte los derméstidos, que se alimentan de celulosa, y las polillas, que se alimentan tanto de fibras naturales como de las proteícas de la lana y la seda.

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"Hay una serie de trampas ubicadas en sitios que no están visibles al público y que capturan las posibles entradas, y no ha habido ningún ataque ni ningún deterioro que podamos haber detectado", asegura con orgullo.

"O sea que el trabajo de restauración en esta exposición es muy fácil. Es principalmente conservación preventiva a lo que nos dedicamos", concluye.

Organizada en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), la muestra se podrá ver en Madrid hasta el 7 de septiembre, cuando viajará a Barcelona, donde se podrá visitar a partir del 5 de noviembre. EFE

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