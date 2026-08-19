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El reto de mantener limpias y libres de plagas las esteras flotantes de Aurèlia Muñoz

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Cristina Lladó

Madrid, 19 ago (EFE).- El equipo de restauradores y conservadores del Museo Reina Sofía tiene un grandísimo e inusual reto: mantener limpias, libres de plagas y en perfectas condiciones las enormes esteras flotantes, pájaros-cometa ingrávidos y libros voladores de Aurèlia Muñoz (1926-2011).

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Se trata de las fabulosas piezas que integran la exposición ‘Entes’, con la que el Reina Sofía recupera la figura y obra de la artista catalana que renovó el lenguaje escultórico textil del siglo XX y a quien el museo ha recuperado con una gran retrospectiva con motivo de su centenario.

Son 150 piezas elaboradas en sisal, fibras de yute, seda, algodón y papel, que penden del techo o flotan airosas pero que, al ser todas de materiales naturales, hay que limpiar y revisar todas las semanas para prevenir acumulaciones de polvo, desgarros o anidación de plagas.

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Todos los martes, a museo cerrado, un equipo de restauradores entra en las salas de exposición armado con un carrito con plumeros, brochas suaves y unas pequeñas máquinas aspiradoras con las que mantener las piezas en perfecto estado de revista.

Al frente del equipo, la responsable del Área de Conservación y Restauración del Reina Sofía, Silvia Montero, acompaña a EFE en un paseo entre estos seres mitológicos armada con unas gafas de lupa con las que inspecciona minuciosamente cada pieza y recoloca las pequeñas modificaciones que se hallan podido producir con el paso de los visitantes.

"Toda la obra de Aurèlia está hecha en materiales naturales, pero la obra textil es principalmente celulosa y proteína y requiere una serie de mantenimientos y cuidados, especialmente la retirada de polvo y el control de posibles ataques de insectos o polillas", explica.

También se revisa semanalmente el estado de los montajes, ya que buenas parte de las enormes piezas penden de cables e hilos que deben mantener la tensión correcta y, por su delicadeza, las fibras se van deformando con el tiempo.

"Ya llevamos casi cuatro meses de exposición y no ha habido ninguna incidencia al respecto, aunque todos los días recibimos avisos de gente que cree que las piezas se están rasgando o descolgando", comenta divertida.

Durante el paseo por la exposición, Montero atusa algunas obras o se agacha para resituar las piezas de la imponente 'Palmera' (1974), que preside la sala y cuyas raíces son largas fibras atadas a piedras y guijarros, que los visitantes a veces descolocan sin querer.

Un poco más allá, varios miembros del equipo aspiran milimétricamente 'Ente aéreo' (1978), un monumental macramé de cuerdas de sisal y yute.

Junto a ella, aguardan su turno seres mitológicos como la espectacular 'Águila Beige' (1977), que pese a su aparente solidez vuela majestuosa, o el 'Ente místico' (1977), un ser que inspira el respeto de los tótems más primitivos.

El museo también ha reforzado para estas salas su actual política de control de plagas ya que "las obras están muy expuestas y no están protegidas por vitrinas, para que puedan ser bien perceptibles, bien entendibles y llegar a todos nuestros sentidos", explica.

Así, el equipo de Conservación ha estudiado cuáles son los agentes o los insectos que pueden alimentarse de estas fibras, que son por una parte los derméstidos, que se alimentan de celulosa, y las polillas, que se alimentan tanto de fibras naturales como de las proteícas de la lana y la seda.

"Hay una serie de trampas ubicadas en sitios que no están visibles al público y que capturan las posibles entradas, y no ha habido ningún ataque ni ningún deterioro que podamos haber detectado", asegura con orgullo.

"O sea que el trabajo de restauración en esta exposición es muy fácil. Es principalmente conservación preventiva a lo que nos dedicamos", concluye.

Organizada en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), la muestra se podrá ver en Madrid hasta el 7 de septiembre, cuando viajará a Barcelona, donde se podrá visitar a partir del 5 de noviembre. EFE

(Foto) (Vídeo)

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