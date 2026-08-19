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El PP acudirá al Supremo al negarse varios ministros a comparecer en el Senado por Ceuta

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Ceuta, 19 ago (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este miércoles que el PP acudirá al Tribunal Supremo por la ausencia de varios ministros en las comisiones de investigación del Senado, donde tenían que haber explicado por qué Ceuta "fue invadida".

"El Gobierno no puede decidir en qué cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado", ha afirmado el líder de la oposición en Ceuta, ciudad que ha visitado por segunda vez desde que estalló la crisis derivada del cruce irregular de miles de migrantes el pasado 30 de julio.

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Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, estaban convocados a comparecer en la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría, sobre lo sucedido en Ceuta, pero no acudieron porque tenían previsto hacerlo en el Congreso, donde irán la semana que viene.

En su intervención, Feijóo ha asegurado que el 30 de julio España "perdió el control de una de sus fronteras" y que veinte días después los españoles que viven en la ciudad "siguen sufriendo el abandono del Gobierno de la nación". EFE

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