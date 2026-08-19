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Ecologistas en Acción pide una reparación "a la altura del desastre" del fuego de Niebla

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Sevilla, 19 ago (EFE).- Ecologistas en Acción ha defendido que la superficie afectada por el fuego declarado en Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto, estabilizado desde el pasado domingo, requiere de actuaciones de reparación "a la altura del desastre".

En una nota de prensa, la confederación de grupos ecologistas ha señalado que una comisión de investigación parlamentaria puede ser la vía para detectar posibles negligencias en la gestión de los montes públicos que pudieran haber facilitado la declaración del fuego y exigir en su caso responsabilidades. 

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Según Ecologistas en Acción se trata del mayor incendio forestal que ha vivido Andalucía, con afección en municipios de las provincias de Huelva y Sevilla.

A su juicio, el número de hectáreas calcinadas, que la organización ecologista ha elevado hasta 38.000, exige una evaluación sobre el terreno y una previsión de futuro para "aprender de los errores" y "enmendar en la medida de lo posible las consecuencias".

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En su opinión, la magnitud del incendio apunta, como hace 22 años en la misma zona, a una masa continua de eucaliptales y pinares, derivada de plantaciones forestales para celulosa y biomasa, "muchas de ellas abandonadas".

Estos eucaliptales habrían servido de almacén de combustible y bomba de dispersión del fuego.

Para lograr su erradicación en espacios forestales y protegidos, Ecologistas en Acción pide una modificación urgente de la Adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030.

También exige una comisión científica multidisciplinar con espacios de participación pública para la planificación de actuaciones, siguiendo el modelo de la constituida para el incendio de 2017 en Doñana. EFE

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