Clássica Casalarreina (La Rioja) propone una fusión de flamenco con música barroca

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 19 ago (EFE).- El XII Festival de Música Antigua Clássica que se celebrará en Calasarreina (La Rioja) del 21 al 25 de agosto propone como “apuesta más rompedora” un concierto que fusiona el flamenco con la música barroca a cargo de la Accademia del Piacere.

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Así lo ha detallado a EFE el director artístico de este festival, Rubén Pérez, quien ha indicado que esta fusión entre estilos en el espectáculo ‘Diálogos. De viejos y nuevos sones’ es “una apuesta arriesgada, pero que está funcionando muy bien”.

Pérez ha especificado que la duodécima edición de esta iniciativa “sigue con la línea de todos los años de intentar ser un festival de música antigua de calidad” y, al celebrarse en verano, que también suene “fresco y divertido para todos los públicos”.

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Ha explicado que entre el público que acude al festival se encuentra, tanto “gente muy experta en música que asiste habitualmente a conciertos”, como otras personas que “se acercan por primera vez a ver un concierto de música antigua”.

“Nuestra propuesta es que Clássica Casalarreina sea, sobre todo, un festival atrayente” para el público en general, por lo que se apuesta por “la calidad de los grupos, que giran normalmente en el circuito internacional”, ha especificado.

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La programación de Clássica Casalarreina se desarrollará en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, donde se inaugurará el festival el viernes 21 con la propuesta ‘Trazo de los ministriles’, del conjunto Ministriles de Marsias, “especializado en la recuperación y difusión de la música española antigua”, ha señalado.

El sábado 22, ha proseguido, será el turno del ensemble vocal femenino especializado en música medieval EGERIA, que recorrerá “algunos de los grandes temas que marcaron a la sociedad hispánica medieval” en su espectáculo ‘En terras d’Espanya’.

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Al día siguiente será el turno de la novedosa propuesta de la Accademia del Piacere, en la que "Fahmi Alqhai y Alba Carmona exploran la conexión entre pasado y presente, mientras la guitarra de Dani de Morón aporta una mirada contemporánea”, ha señalado.

Además, ha continuado, el lunes 24 se podrá escuchar el programa ‘SPAGNA 1.500-1.700’, “un recorrido por las canciones y diferencias del Siglo de Oro español”, a cargo de la Camerata Iberia junto a la soprano Manon Chauvin.

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El director artístico del Festival de Música Antigua Clássica ha resaltado que esta programación concluirá el 25 de agosto con el espectáculo ‘Lamenti di donna’, al que darán vida la soprano Jiayu Jin y el ensemble La Spagna en un concierto que ha descrito como “un viaje musical profundamente humano”. EFE

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