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Cerezo: “Julián Alvarez se ganará a la afición en dos partidos”

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Madrid, 19 ago (EFE).- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, opinó este miércoles que el delantero argentino Julián Alvarez va a “hacer una magnífica temporada” con el conjunto rojiblanco y mostró su seguridad en que “se ganará a la afición en dos partidos”, pese al deseo expreso del atacante de salir traspasado al Barcelona.

“Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos”, expresó Cerezo en declaraciones a los medios de comunicación antes del estreno liguero de este miércoles del conjunto rojiblanco frente al Málaga en el estadio Metropolitano.

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Julián Álvarez aún no está listo físicamente para ese encuentro, según explicó Diego Simeone, su entrenador, por lo que se ha quedado fuera de la convocatoria de 24 futbolistas ofrecida por el técnico argentino.

Sí tiene claro el Atlético que el delantero seguirá en el club, pese al deseo expresado por Julian Alvarez durante el Mundial de ser traspasado al Barcelona y el interés de la entidad azulgrana en su fichaje durante todo el verano, con una única oferta de cien millones de euros presentada a principios de junio.

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“Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, repasó Cerezo.

”Julian es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato con el Atlético de Madrid, está entrenando con el Atlético de Madrid y se está preparando para hacer una temporada magnífica y maravillosa”, dijo. EFE

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