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Audrey Werro amenaza el récord del mundo de 800 metros en Lausana

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Redacción deportes, 19 ago (EFE).- La reciente campeona de Europa de 800 metros, la suiza Audrey Werro, buscará el viernes el récord del mundo de la distancia en la Liga Diamante de Lausana, antepenúltima prueba del circuito antes de la gran final en Bruselas y que tendrá su estreno mañana, en el centro de la ciudad, con el concurso de la pértiga masculina liderada por el sueco Armand Duplantis.

Werro, que este 2026 fue también subcampeona mundial en pista cubierta, está viviendo un gran momento de forma a sus 22 años y quiere coronar la temporada con un récord del mundo en casa, ante su afición, y en una carrera en la que estará otra de las estrellas globales de los 800 metros, la neerlandesa Femke Bol.

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El objetivo de la suiza es tratar de batir la plusmarca mundial de los 800 metros al aire libre, que se mantiene vigente desde hace 43 años, desde el 26 de julio de 1983, cuando lo batió la checa Jarmila Kratochvilova con 1:53.28.

La prueba masculina de los 800 metros también contará con la presencia de los mejores del mundo, encabezados por el keniano Emmanuel Wanyonyi junto al canadiense Marco Arop y el estadounidense Brandon Miller. Hace dos años, en Lausana, Wanyonyi se quedó a tan sólo dos décimas de segundo del récord mundial que estableció el 9 de agosto de 2012 el keniano David Rudisha con 1:40.91.

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En las pruebas de velocidad, los nombres más destacados en los 200 metros serán la jamaicana Shericka Jackson, la británica Amy Hunt, ganadora de cuatro medallas de oro en los Europeos, y el botsuano Letsile Tebogo (BOT).

Las vallas prometen ser especialmente competitivas con el duelo estadounidense entre Ja'Kobe Tharp y Jamal Britt, de la carrera masculina, y con el de Masai Russell y Alaysha Johnson en la femenina de los 110 vallas, mientras que en la carrera larga de mujeres, los 400 vallas, la victoria se resolverá previsiblemente entre la eslovaca Emma Zapletalova y la estadounidense Anna Cockrell.

En los 400 metros vallas, la incorporación de última hora del estadounidense Rai Benjamin es otro gran atractivo. En esta prueba adicional, el campeón del mundo disputará su única carrera de la temporada en su especialidad puesto que este año se ha centrado principalmente en los 400 metros lisos. Su objetivo en Lausana es claro, es batir la mejor marca mundial del año del brasileño Alison dos Santos con 46.48.

Para los 5.000 metros, ningún atleta ha asegurado aún su lugar en la final de la Liga Diamante de Bruselas en septiembre, por lo que se avecina una carrera reñida con cinco corredores que esta temporada ya han bajado de los 12:50: el bahreiní Birhanu Balew, los estadounidenses Graham Blanks, Grant Fisher y Parker Wolfe y el keniano Mathew Kipsang.

En los 3.000 obstáculos femeninos la bahreiní Winfred Yavi intentará acercarse a la mejor marca mundial de 2026 de 8:51.06, en posesión de la ugandesa Peruth Chemutai.

Sobre el foso destaca la presencia del reciente campeón mundial de triple salto, el italiano de origen cubano Andy Díaz, que en Birmingham se convirtió en el cuarto mejor atleta de la historia con 18,15 metros, demostrando que puede estar en esa terna de aspirantes a batir el récord mundial de Jonathan Edwards de 18,29.

En la otra prueba de saltos, la longitud, el ídolo local, Simon Ehammer, se medirá al griego Miltiadis Tentoglou, que la pasada semana en Birmingham encadenó su cuarto título europeo consecutivo.

En la jabalina, el número uno del mundo, el lanzador de Sri Lanka Rumesh Pathirage, se enfrentará a la estrella internacional india de la disciplina, Neeraj Chopra, campeón olímpico en Tokio 2020 y campeón mundial en Budapest 2023.

Todas estas pruebas se disputarán en el Estadio Olímpico de La Pontaise de Lausana pero un día antes, el jueves, en la Plaza de la Navegación, en el centro de la ciudad suiza, se disputará la pértiga masculina con Armand Duplantis como estrella. El sueco, que recientemente ganó sin oposición su cuarta corona europea, buscará un nuevo triunfo en un concurso que contará también con el griego Emanouil Karalis y el australiana Kurtis Marschall. EFE

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