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Ajedrecista armenio de 14 años gana a Magnus Carlsen durante un torneo en línea

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Tiflis, 19 ago (EFE).- El ajedrecista armenio Tigrán Hambartsumián, de 14 años, se impuso al número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida del torneo Titled Tuesday que se celebra en línea, informaron este miércoles medios armenios.

Hambartsumián, considerado una de las promesas del ajedrez armenio, ganó en marzo pasado el campeonato de ajedrez relámpago de su país en categoría sub-18.

Titled Tuesday es un torneo de ajedrez rápido por sistema suizo que organiza semanalmente chess.com para jugadores titulados. EFE

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