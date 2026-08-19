Ajedrecista armenio de 14 años gana a Magnus Carlsen durante un torneo en línea

Tiflis, 19 ago (EFE).- El ajedrecista armenio Tigrán Hambartsumián, de 14 años, se impuso al número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, en una partida del torneo Titled Tuesday que se celebra en línea, informaron este miércoles medios armenios.
Hambartsumián, considerado una de las promesas del ajedrez armenio, ganó en marzo pasado el campeonato de ajedrez relámpago de su país en categoría sub-18.
Titled Tuesday es un torneo de ajedrez rápido por sistema suizo que organiza semanalmente chess.com para jugadores titulados. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
La muerte o la invalidez de un trabajador abre una brecha de ingresos en su familia: qué parte del sueldo cubren las pensiones
Las prestaciones de viudedad y orfandad compensan parte de los ingresos perdidos, pero la diferencia puede obligar a recurrir al ahorro o a un seguro de vida
Un nuevo incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid obliga a activar la Situación Operativa 2 y a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla
El fuego ha movilizado 20 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos para combatir las llamas
‘La isla de las tentaciones’ ya tiene fecha para presentar a los protagonistas de su undécima edición, la tercera en menos de un año
Montoya apareció como invitado en el casting del reality para conocer a los futuros concursantes
¿En España se da propina? Solo uno de cada cuatro comensales la deja por defecto y un 77% “eliminaría esta práctica para siempre”
El 60% de los comensales encuestados por la plataforma ‘TheFork’ considera inapropiado que el restaurante sugiera la cantidad de propina a dejar en el ticket
Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 20 de agosto: Marta se enfrenta a Gabriel y Begoña reflexiona sobre su futuro con Andrés
La serie diaria de Antena 3 encara un final de semana tenso en la fábrica de Perfumerías De la Reina
MÁS NOTICIAS