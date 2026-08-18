Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Sedekerskis (Baskonia): Vuelvo con ganas e ilusión

Guardar

Vitoria, 18 ago (EFE).- El capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, fue uno de los jugadores azulgranas que se sometieron este martes en Vitoria a las primeras pruebas médicas de la pretemporada y señaló que vuelve “con ganas e ilusión”.

El lituano volverá a las pistas después de renunciar a sus compromisos de verano para recuperarse de una lesión de tobillo que le obligó a pasar dos veces por quirófano y perderse gran parte del curso pasado.

PUBLICIDAD

"Hemos trabajado muchísimo para poder estar aquí con todos los chicos esta pretemporada", aseguró, consciente de la importancia que va a tener en él esta preparación.

De hecho, el jugador se ha preparado a conciencia este verano. "Aún quedan muchas ganas dentro de mí", afirmó.

"Durante la carrera tiene que venir algún bajón y, sobre todo, yo creo que lo más importante es cómo lo afrontas", dijo Sedekerskis, que dejó entrever el trabajo mental que ha llevado a cabo para superar su lesión.

PUBLICIDAD

Hizo referencia a las veces que tuvo que levantarse tras caer lesionado, lo que le ayuda a recuperar sensaciones tras esta última lesión.

Manifestó que uno de los puntos fuertes que podrá ofrecer a Paolo Galbiati es su versatilidad. “Las posiciones del ‘cuatro’ y el ‘cinco’ son bastantes parecidos”, explicó sobre el baloncesto actual.

Sedekerskis buscará estar bien "tanto físicamente como mentalmente", ya que a su juicio los equipos ahora son "más físicos, más potentes" y deben adaptarse a eso.

El capitán miró con ilusión a la Supercopa ACB de Badalona y recordó que es un título. "Vamos a ir al 100 % y a por todas", prometió. EFE

jd/rc/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El refugio veraniego de Alejandro Sanz en el que ha reunido a Stephanie Cayo con sus cuatro hijos: travesías en yate por Ibiza y turismo por Palma

El cantante ha elegido las islas Baleares para sus vacaciones familiares, que ha compartido en sus redes sociales

El refugio veraniego de Alejandro Sanz en el que ha reunido a Stephanie Cayo con sus cuatro hijos: travesías en yate por Ibiza y turismo por Palma

Los daños que puede sufrir la Alhambra por los terremotos: grietas en las murallas, daños en los cimientos y adornos en peligro

El Patronato de la Alhambra y el Generalife desaloja de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba

Los daños que puede sufrir la Alhambra por los terremotos: grietas en las murallas, daños en los cimientos y adornos en peligro

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

El ministro de Transportes asegura que ya planteó la transferencia a la presidenta madrileña y a Juanma Moreno tras sus reproches a la gestión estatal y defiende que las comunidades puedan asumir unos servicios que son de proximidad

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

La bebida de limón antiinflamatoria que es perfecta para reducir la hinchazón abdominal: puedes prepararla en menos de 10 minutos

La combinación de ingredientes saludables es fundamental por su alto contenido de vitamina C, la presencia de fibra, lo que favorece el tránsito intestinal, y el bajo aporte calórico

La bebida de limón antiinflamatoria que es perfecta para reducir la hinchazón abdominal: puedes prepararla en menos de 10 minutos

Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional

El albaricoque es una de las grandes frutas por excelencia de la temporada de verano, muy apreciada en repostería por su sabor dulce y delicado

Receta de flan de albaricoque, una versión veraniega y afrutada del postre más tradicional
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

Juanma Serrano, el hombre que puso su Mercedes al servicio de Pedro Sánchez para que volviese a Ferraz y cuyo móvil guarda miles de mensajes que intercambió con Leire Díez

Francia prioriza los drones, la guerra eléctrica o la industria nacional y da más control al Estado en la actualización de su ley militar

El cambio de sexo no sirve para que los maltratadores eludan sus condenas: el Supremo avala que no permite anular una sentencia previa de violencia de género

La Policía arresta a un hombre en la Feria de Málaga que habría apuñalado a un joven por intentar ligar con su novia

ECONOMÍA

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Esto es lo que cuesta dormir con el ventilador puesto durante un mes

Un obrero con experiencia te explica por qué decidir los azulejos y el váter antes de empezar las obras en la vivienda baja el gasto de la reforma

Renfe inicia la homologación de sus trenes en Portugal tras años atascada en la expansión a Francia

La reforma del Gobierno para repartir dinero entre las autonomías no gusta a los economistas: “Puede dejar al Estado en precario”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 18 de agosto

DEPORTES

El FC Barcelona baraja opciones para encontrar un delantero: de la estrella argentina a recurrir al mercado y buscar un plan B

El FC Barcelona baraja opciones para encontrar un delantero: de la estrella argentina a recurrir al mercado y buscar un plan B

Las broncas y mejores secretos guardados del vestuario de Pep Guardiola, al descubierto: “Como vea a alguien triste, os mato”

Rodri aterriza en Barcelona a la espera de que se haga oficial su fichaje: “Es un sueño estar aquí”

Empieza el cambio generacional en el equipo español de la Copa Davis: Jódar, Landaluce y Mérida se apuntan a los clasificatorios

Los motivos detrás de los abucheos de los alemanes a Cucurella durante su primer partido con el Real Madrid ante el Schalke 04