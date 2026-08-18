Sedekerskis (Baskonia): Vuelvo con ganas e ilusión

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Vitoria, 18 ago (EFE).- El capitán del Kosner Baskonia, Tadas Sedekerskis, fue uno de los jugadores azulgranas que se sometieron este martes en Vitoria a las primeras pruebas médicas de la pretemporada y señaló que vuelve “con ganas e ilusión”.

El lituano volverá a las pistas después de renunciar a sus compromisos de verano para recuperarse de una lesión de tobillo que le obligó a pasar dos veces por quirófano y perderse gran parte del curso pasado.

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"Hemos trabajado muchísimo para poder estar aquí con todos los chicos esta pretemporada", aseguró, consciente de la importancia que va a tener en él esta preparación.

De hecho, el jugador se ha preparado a conciencia este verano. "Aún quedan muchas ganas dentro de mí", afirmó.

"Durante la carrera tiene que venir algún bajón y, sobre todo, yo creo que lo más importante es cómo lo afrontas", dijo Sedekerskis, que dejó entrever el trabajo mental que ha llevado a cabo para superar su lesión.

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Hizo referencia a las veces que tuvo que levantarse tras caer lesionado, lo que le ayuda a recuperar sensaciones tras esta última lesión.

Manifestó que uno de los puntos fuertes que podrá ofrecer a Paolo Galbiati es su versatilidad. “Las posiciones del ‘cuatro’ y el ‘cinco’ son bastantes parecidos”, explicó sobre el baloncesto actual.

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Sedekerskis buscará estar bien "tanto físicamente como mentalmente", ya que a su juicio los equipos ahora son "más físicos, más potentes" y deben adaptarse a eso.

El capitán miró con ilusión a la Supercopa ACB de Badalona y recordó que es un título. "Vamos a ir al 100 % y a por todas", prometió. EFE

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