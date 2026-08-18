La Bolsa española baja el 0,24 % pendiente de Oriente Medio y del rendimiento de la deuda

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Madrid, 18 ago (EFE).- La Bolsa española ha bajado el 0,24 % este martes y no ha logrado sostener los 20.000 puntos, pendiente de las nuevas hostilidades en el conflicto de Oriente Medio y de la subida en las rentabilidades de los bonos soberanos por el miedo al repunte de la inflación.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35 ha perdido 47 puntos, ese 0,24 %, y ha cerrado en los 19.934,9 puntos. En lo que va de año acumula ganancias del 15,18 %.

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El selectivo abría con avances y hacia la media sesión recuperaba el nivel de los 20.000 puntos, que perdió en la víspera; pero en el último tramo de la jornada se cambiaba al terreno de las pérdidas, afectado por el comportamiento negativo de Wall Street y la subida en el rendimiento de la deuda.

De los grandes valores de la tabla del IBEX, Repsol ha sumado el 1,55 %, como el segundo mayor ascenso; Inditex, el 1,24 %, como la cuarta mejor subida; Iberdrola, el 0,4 %; Telefónica, el 0,38 %; y BBVA, el 0,16 %. Se ha desmarcado Banco Santander con pérdidas del 1,84 %, como la sexta mayor caída. EFE

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