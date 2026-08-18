El déficit comercial creció un 30,5 % en primer semestre, hasta 32.780,9 millones de euros

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Madrid, 18 ago (EFE).- El déficit comercial acumulado por España en el primer semestre del año se situó en 32.780,9 millones de euros, un 30,5 % más respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto internacional "complejo" y con las importaciones creciendo en mayor medida que las exportaciones.

De acuerdo con la balanza comercial publicada este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las importaciones alcanzaron de enero a junio de este año 233.914,6 millones, un 5,2 % más, mientras que las exportaciones aumentaron un 2 %, hasta los 201.133,6 millones.

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La tasa de cobertura (parte de las importaciones cubiertas por las exportaciones) ha caído 2,7 puntos, pasando del 88,7 % en el primer semestre de 2025 hasta los 86 % en el mismo periodo de este año. EFE