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Dos fallecidos, uno de ellos bombero, en el incendio de un taller en Calatorao (Zaragoza)

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Zaragoza, 18 ago (EFE).- Un bombero de la Diputación de Zaragoza y otra persona han fallecido en la tarde de este martes en el incendio de un taller mecánico en Calatorao (Zaragoza), ha confirmado fuentes del operativo de extinción del Gobierno de Aragón.

Además del bombero, la segunda víctima mortal ha sido un trabajador del taller mecánico en el que se originó el fuego, que ha generado un denso humo negro en toda la localidad.

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El incendio se ha declarado en torno a las 14.00 horas por causas que se desconocen e inmediatamente se ha ordenado el desalojo de las casas colindantes, que, según ha explicado a EFE el alcalde, David Felipe, están a salvo de las llamas. EFE

(foto) (vídeo)

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