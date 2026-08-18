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Detenidas otras siete personas en el dispositivo de Lleida para evitar más altercados

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Barcelona, 18 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Lleida detuvieron anoche a siete personas en el marco del dispositivo policial desplegado en la ciudad para evitar nuevos altercados tras la batalla campal del pasado sábado entre comerciantes y presuntos autores de robos en establecimientos, en su mayoría menores.

Entre cien y ciento cincuenta comerciantes se manifestaron ayer de manera pacífica en el Parc de les Vies de Lleida para protestar contra estos robos en sus negocios.

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Una vez finalizada la manifestación sobre las once de la noche, el grueso de los comerciantes abandonó la zona, pero una veintena de estos, armados algunos de ellos con palos y armas blancas, permanecieron en las inmediaciones pese a las advertencias de la policía de que abandonaran el lugar, lo que derivó en algunas carreras, según han informado a EFE fuentes policiales.

A raíz de estos hechos, los Mossos detuvieron a siete personas, acusadas de los delitos de desórdenes públicos y por desobediencia a agente de la autoridad, y requisaron palos y armas blancas.

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Además de estos siete detenidos, la policía ha arrestado previamente por los altercados a otras cinco personas -cuatro menores y un mayor de edad-.

La pelea multitudinaria tuvo lugar la noche del pasado sábado en la rotonda situada entre las avenidas Rosa Parks y Sant Ruf de Lleida y los servicios sanitarios tuvieron que atender a un total de cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, y todas ellas con heridas de carácter leve.

Los hechos que derivaron en esta batalla campal se remontan a hace varias semanas a raíz de varios robos cometidos en comercios de Lleida. EFE

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