AESAF condena las declaraciones de Bordalás y defiende la equidad del arbitraje español

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Redacción deportes, 18 ago (EFE).- La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) condenó este martes las declaraciones del entrenador del Getafe, José Bordalás, contra el criterio arbitral y defendió la objetividad y equidad del colectivo, a raíz de las críticas expresadas tras la derrota de su equipo ante el Alavés (3-0) en el inicio de LaLiga.

Bordalás cuestionó el trato recibido por el Getafe tras el encuentro disputado el sábado en Mendizorroza, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera), en el que su equipo se quedó con diez jugadores por la expulsión de Kiko Femenía, y afirmó que al conjunto madrileño no le "tratan de la misma manera".

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Además, el técnico consideró que la expulsión condicionó el partido y calificó de "injusto" el resultado final.

En un comunicado publicado este martes, la AESAF lamenta y condena "los términos y la sobreactuación" del técnico del Getafe en su crítica al arbitraje y considera que sus declaraciones suponen un intento de "culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo".

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La asociación también censura las faltas de respeto dirigidas al colegiado Manuel Jesús Orellana, que debutó en Primera División en dicho encuentro. El árbitro mostró inicialmente tarjeta amarilla a Femenía por una entrada sobre Abde Rebbach, pero, tras ser requerido por el VAR, revisó la acción y cambió su decisión por una expulsión.

AESAF reivindica su compromiso con un criterio de actuación "objetivo y equitativo" y sostiene que su labor consiste en "enjuiciar de igual manera las iguales situaciones que puedan producirse en el campo", pese a la dificultad de ejercer el arbitraje en un contexto en el que los distintos participantes no actúan siempre de la misma manera respecto al juego y al reglamento.

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La asociación recuerda, además, la importancia del respeto al colectivo arbitral y reclama la colaboración de todos los actores del fútbol para construir una competición "sana y respetable", así como para favorecer un clima de mayor empatía y entendimiento. EFE