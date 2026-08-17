Vox pide desclasificar los informes del CNI sobre Marruecos y Ceuta

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Madrid, 17 ago (EFE).- Vox ha pedido este lunes al Gobierno que desclasifique los informes del CNI relacionados con Marruecos y la crisis migratoria en Ceuta y también las conversaciones mantenidas con Rabat.

En un vídeo remitido a los medios, el senador de Vox Javier Alonso insiste en la necesidad de militarizar de forma permanente la frontera y exige el retorno de todo adulto sin derecho a permanecer en Ceuta, así como la identificación y el retorno asistido de los menores conforme al acuerdo de 2007.

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A su juicio, Marruecos debería asumir todos los costes ocasionados por la entrada irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, desde los policiales a los sanitarios.

"Ceuta y Melilla son España; no se reparten, no se negocian; se defienden", concluye. EFE