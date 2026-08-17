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Tratan con éxito la retinopatía de la prematuridad en un bebé de 24 semanas en Elche

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Alicante, 17 ago (EFE).- El Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha realizado con éxito un procedimiento especializado para el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad en un bebé de 24 semanas de edad gestacional.

Según el comunicado de la Generalitat Valenciana, la intervención ha tratado una de las complicaciones más graves asociadas a la prematuridad extrema, con el objetivo de preservar la visión del bebé y evitar secuelas.

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En la intervención han participado los profesionales del Servicio de Oftalmología y de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCI Neonatal), quienes administraron un fármaco biológico (anti-VEGF) mediante una técnica mínimamente invasiva que permite frenar el crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos de la retina y reducir el riesgo de desprendimiento de retina y pérdida irreversible de visión.

Este procedimiento fue realizado por los doctores especialistas en Oftalmología, Cristian Fernández y Manuel Baeza.

Por su parte, la doctora Consuelo Vázquez, pediatra, y el equipo de la UCI Neonatal se encargaron de la preparación, sedación, monitorización y cuidados del recién nacido durante toda la intervención, y siguieron un protocolo específico orientado a garantizar la máxima seguridad a pacientes con un grado extremo de prematuridad.

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La retinopatía de la prematuridad es una enfermedad que afecta a los recién nacidos más inmaduros y constituye una de las principales causas de ceguera infantil prevenible. Su detección precoz mediante programas de cribado y el tratamiento en el momento adecuado son esenciales para preservar la función visual. EFE

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