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Sebastien Pocognoli, presentado como nuevo seleccionador de Escocia en relevo de Clarke

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Londres, 17 ago (EFE).- El belga Sebastien Pocognoli será el nuevo seleccionador de Escocia en sustitución de Steve Clarke, según confirmó este lunes la Federación de fútbol de ese país.

Clarke, que estuvo siete años como seleccionador, dejó el cargo tras la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, en la que Escocia, pese a ganar a Haití, se quedó fuera en la fase de grupos tras las derrotas frente a Marruecos y Brasil.

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Pocognoli es el segundo técnico extranjero en la historia de Escocia, tras el alemán Berti Vogts, y llega a Escocia tras su paso por el Mónaco y el Saint-Gilloise, con el que conquistó el primer título de liga en noventa años para los belgas.

"Estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un reto muy grande, un proyecto de desarrollar el futuro del fútbol escocés. Escocia es un país muy pasional y creo que puedo usar el legado de Steve Clarke y su cuerpo técnico para poner el próximo acento en el estilo de juego al tiempo que desarrollamos a los jugadores para el futuro. Por eso estoy aquí", dijo Pocognoli en su presentación ante los medios de comunicación.

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La selección escocesa disputará sus dos próximos partidos, correspondientes a la Liga de Naciones europea, el 26 de septiembre contra Eslovenia y el 29 de septiembre contra Suiza. EFE

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