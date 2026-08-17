Los Timbers del técnico español Cifuentes caen en Chicago en un campo lastrado por la NFL

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Chicago (EE.UU.), 16 ago (EFE).- Los Portland Timbers del técnico español Martí Cifuentes cayeron este domingo por 2-1 en su visita al Chicago Fire correspondiente a la temporada regular de la MLS, pese a conseguir contener al polaco Robert Lewandowski.

El partido se disputó en el estadio Soldier Field con un césped notablemente dañado por el encuentro de pretemporada de la NFL de los Chicago Bears disputado apenas 24 horas antes.

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Los Bears son la franquicia con preferencia en el uso del Soldier Field y requieren que el Fire no juegue partidos en ese césped en los cinco días previos a un encuentro de fútbol americano.

Sin embargo, el Fire tiene derecho a jugar en el Soldier Field después de que lo hayan usado los Bears.

Por esa razón, el partido de este domingo se jugó con el nombre 'Bears' pintado en naranja sobre fondo azul todavía muy visible en la zona de la portería y con los números correspondientes a las yardas en el terreno de juego.

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Los Timbers cayeron 2-1 al recibir dos goles en el primer cuarto de hora, obra del finlandés Robin Lod y del marfileño Dje D'Avilla.

Lewandowski, titular en el once del Fire, perdonó el tercero a los 17 minutos y fue sustituido a la hora de partido.

El Fire gestiona las energías del delantero polaco, cuando faltan menos de diez días para el duelo de cuartos de final de la Leagues Cup contra Monterrey.

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En el otro partido disputado por la tarde dominical, el Philadelphia Union ganó por 3-2 al New York City con doblete incluido del uruguayo Bruno Damiani. EFE